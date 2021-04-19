【美股分析】分析師料標指7月可升至4500點　潛在升幅達7.5%

在新冠疫苗接種進度好過預期、經濟復甦帶動需求提升等因素提振下，美股近期表現強勁，上周五（16日）標指和道指再創收市新高，納指幾乎收復2月中旬以來失地。

截至上周五，標普500指數最新報4185點，年內升幅為11％，表現已是不俗，不過Ferrated Hermes首席股票市場策略師Phil Orlando近期上調了對美股的預期，認為標指有望於今年7月就達到他的年底目標價4500點，較現價4185點仍有7.5%的潛在升幅。

【美股周報】道指、標普破頂 納指距歷史新高僅一步之遙 Coinbase連續3日獲ARK買入 微軟市值升至全球第二【下一頁】

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美股近期進入財報季，上周多家華爾街大行已經發布勝預期的季度業績，Orlando指出，第一季的企業盈利表現非常強勁，有望按年增三成；到第二季，部分財政刺激措施發揮作用，企業的收入增長率有望是去年同期的兩倍。

下半年不確定性較高

不過Orlando亦對今年下半年美股的走勢表示擔憂，他指美國基建方案與通脹前景不明朗，相關風險或令股市承壓，進而引發新一輪調整。目前Orlando管理逾6,190億美元資產，他持重能夠於經濟復甦中收益的板塊，包括金融、能源、非必需消費品、工業、小型股和國際股票，並強調新興市場。

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編輯：李勝男