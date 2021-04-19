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Adobe共同創辦人Charles Geschke逝世 終年81歲

環球政經 16:15 2021/04/19

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美國大型軟件公司Adobe Inc. 今日(19日)發表聲明指，其共同創辦人Charles "Chuck" Geschke於上周五逝世，終年81歲。聲明中指，Charles曾協助發展可攜式文件格式PDF（Portable Document Format）技術，是引領業界數十年的導師和英雄，他的離去是Adobe Inc及科技業界的巨大損失。

Charles在公司內灌輸生生不息的創新動力，其後發表了一些最具變革性的軟體發明，包括目前普遍使用的PDF、電子文書處理軟體Acrobat、圖形製作軟體Illustrator、影像處理軟體Photoshop，以及圖像設計、影片編輯與網頁開發軟體Premiere Pro等等。

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責任編輯：潘曉豐

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