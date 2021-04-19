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【大行報告】大摩指物管行業獲政策支持 中期前景更正面　呢3隻股獲評為行業首選

股樓投資 16:11 2021/04/19

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摩根士丹利發表研究報告指，在政策支持下，物管行業中期前景更正面，加上在城市服務及新的併購機會下，料2020至2023年盈利年複合增長率可達45%。該行指，現時物管公司的關鍵焦點在於第三方擴張能力、社區增值服務（VAS） 的探索等，當中行業首選為碧桂園服務（06098）、融創服務（01516）、綠城服務（02869）。

大摩對物管股最新投資評級及目標價﹕

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大摩表示 ，為反映第三方擴張以及社區增值服務的貢獻，將行業今年及明年平均盈利預期分別升2%及5%。

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記者：郭秀慧

 

大行報告 行業 綠城服務（02869） 融創服務（01516） 碧桂園服務（06098） 物業管理股 目標價

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【大行報告】摩通指呢隻車股2022年純利可較2020年倍升　料現價有100%上升空間

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