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【Tesla車禍】電動車疑無人駕駛 撞樹自炒 兩男喪生

環球政經 15:39 2021/04/19

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4月18日德州當地晚上11時25分左右發生嚴重車禍，車輛撞樹後起火，意外導致兩男死亡。兩名死者分別坐在副駕駛及車後座，警方表示，沒有證據顯示現場有第三者，因此認為案發時車輛並非由「人類」駕駛。

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外媒報道指，肇事車輛是2019年出產的Tesla Model Ｓ，當時高速行駛，疑因天色太暗，車輛未能辨識出彎路而直衝出路外。車內分別59歲及60歲的男子葬身火海。警官表示：「車輛當時無人駕駛」，惟目前不清楚當時車輛是否啟用了Autopilot自動駕駛輔助功能。報道亦提到，Tesla官方要求駕駛必須將手放在方向盤上，而意外時無人坐在司機位置，無視Tesla官方要求。調查的警員更稱，這類一般可在數分鐘內撲滅的火災，他們整整花了4小時，用掉逾3萬加侖的水。

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美國國家公路交通安全管理局（The National Highway Traffic Safety Administration）表示，單是上月就有近24宗涉及Tesla的車禍意外，當中均包括不或沒有使用Autopilot模式。監管機構對電動車所用的電池表示憂慮，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）在2020年的一份報告中警告，電池可能對救援構成危險。

不過諷刺的是，Tesla CEO Elon Musk（馬斯克）在twitter發文稱，數據顯示 Autopilot 可以降低車禍發生率達10倍。

（截取自Elon Musk twitter）

 

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責任編輯：陳楚琨

 

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