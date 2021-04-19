英國故意令新冠康復者再感染 參加可獲5.4萬

英國科學家為了解人體免疫系統對新冠肺炎病毒的反應，招募多名年輕新冠肺炎康復者進行研究。科學家安排康復者再次接觸新冠病毒後感染，參加者會隔離至不再具有傳染風險，每名參加者可獲近5,000英鎊（約5.4萬港元）。

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牛津大學進行名為「人類挑戰」（Human Challenge）的研究，招募曾感染新冠肺炎後康復、18歲至30歲的年青人參與。他們會再次曝露於新冠肺炎病毒環境之中，以再次感染。據悉，參加者需隔離17日。研究人員於醫院内密切監察和照顧參加者，直至確認他們不再具有傳染病毒給他人的風險。

首席研究員麥克沙恩（Helen McShane）指，人類挑戰可了解很多東西，包括再次感染患者的免疫系統如何對病毒作出反應、再次感染具體發生的時間及所需的病毒數量。麥克沙恩認為研究結果有助加深科學家對病毒的基本了解，更有助他們設計更準確的測試，預測究竟人體是否仍獲保護。

研究將分為兩個階段進行，首階段招募64名志願者參加，料於本月正式開始。

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英國早前也進行全球首個新冠肺炎病毒「人類挑戰」研究，故意讓90個身體健康人士感染新冠肺炎，以助了解新冠肺炎病毒對人類的影響。

另外，美國近期一項觀察性研究指出，該研究有1成新冠康復者其後再次染疫，表明年青人即使曾感染新冠肺炎並獲得抗體，也不代表日後完全對病毒免疫。

責任編輯：鄭錦玲