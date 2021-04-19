  • 24°C
香港時間 : 2021419日 (一) 16:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

埃及文明博物館王室木乃伊廳正式開放 展出20具木乃伊

環球政經 15:16 2021/04/19

分享：

埃及文明博物館王室木乃伊廳周日(18日)正式向公眾開放，館內展出了20具古埃及法老和王后的木乃伊。

新西蘭擬提高合法吸煙年齡 以達2025年全國無煙目標 【下一頁

據《新華社》報道，埃及文明博物館王室木乃伊廳以黑色為背景顏色，氣氛莊嚴並嚴肅。展館被分劃成不同的小展廳，而各小展廳都放置一至兩具木乃伊，每具木乃伊均配有阿拉伯文和英文的詳細說明，部分更配有木乃伊X光片。除木乃伊外，出土木乃伊的棺材亦一併展出。

傳蘋果將推出全新運動相機AirCam 大小如同Airpods Pro支援5K錄影 【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

展出的20具木乃伊全部都來自埃及國家博物館。而轉移的22具木乃伊中，餘下2具木乃伊將在日後輪流展出。埃及政府在4月初舉行大規模巡遊和交接儀式，把原定收藏在埃及國家博物館的22具古埃及法老和王后的木乃伊，轉移到埃及文明博物館，埃及文明博物館因而專設王室木乃伊廳放置其木乃伊。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

文娛藝術 博物館 埃及
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物