埃及文明博物館王室木乃伊廳正式開放 展出20具木乃伊

埃及文明博物館王室木乃伊廳周日(18日)正式向公眾開放，館內展出了20具古埃及法老和王后的木乃伊。

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據《新華社》報道，埃及文明博物館王室木乃伊廳以黑色為背景顏色，氣氛莊嚴並嚴肅。展館被分劃成不同的小展廳，而各小展廳都放置一至兩具木乃伊，每具木乃伊均配有阿拉伯文和英文的詳細說明，部分更配有木乃伊X光片。除木乃伊外，出土木乃伊的棺材亦一併展出。

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展出的20具木乃伊全部都來自埃及國家博物館。而轉移的22具木乃伊中，餘下2具木乃伊將在日後輪流展出。埃及政府在4月初舉行大規模巡遊和交接儀式，把原定收藏在埃及國家博物館的22具古埃及法老和王后的木乃伊，轉移到埃及文明博物館，埃及文明博物館因而專設王室木乃伊廳放置其木乃伊。

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責任編輯：羅浩濂