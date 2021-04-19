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【Clubhouse熱潮】極速完成C輪融資　Clubhouse熱潮持續風魔全球

科技 15:48 2021/04/19

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語音社群平台Clubhouse仍然大受歡迎，該公司繼年初完成B輪融資，近日再宣布，完成 C 輪融資，由一手培育的矽谷創投公司 Andreessen Horowitz（a16z）合夥人 Andrew Chen 領投。

語音社群平台Clubhouse仍然大受歡迎，該公司繼年初完成B輪融資，近日再宣布，完成 C 輪融資，由一手培育的矽谷創投公司 Andreessen Horowitz（a16z）合夥人 Andrew Chen 領投。

Clubhouse自去年3月推出iOS平台測試版本，依主題建立房間（room），人們可透過語音方式即時交流，不同房間談論的話題亦非常多樣化。從美國矽谷崛起，Clubhouse火熱一路從北美蔓延到亞洲如台、港、日、韓以及世界各國，至今仍然受不少用戶歡迎。

＞＞＞【Tesla車禍奇案】德州Tesla Model S離奇撞車　「無人所駕駛」惹的禍？

今年Clubhouse團隊規模就擴大了3倍，近日更推出Payments新功能測試，讓創作者獲得 100%贊助款項藉此獲得報酬，5月更會推出Android版本。彭博社報導指出，Clubhouse估值有或達40億美元，將成為一家頗受關注的獨角獸企業。

Clubhouse亦完成了C輪融資，由a16z的Andrew Chen領投，包括DST Global、Tiger Global以及Elad Gil參與這一輪融資，但未透露融資金額。

由於該平台的成長速度超出預期，服務背後所需的伺服器在過去數個月勉強苦撐，也超出成立初期小型團隊所建構的演算法，需要資金支援。Clubhouse亦完成了C輪融資，由a16z的Andrew Chen領投，包括DST Global、Tiger Global以及Elad Gil參與這一輪融資，但未透露融資金額。這將幫助團隊投入在地化發展，並且開發更多功能，也啟動包括Creator First加速器等計劃進一步幫助創作者獲利。

Clubhouse於今年1月28日宣布完成B輪融資，同樣由Andrew Chen領投，短短3個月後又完成C輪，可見該語音社群模式受到投資人青睞。

＞＞＞【華為造車？】華為首款電動車亮相　搭載鴻蒙OS作業系統

責任編輯：李彥煒

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