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【華為造車？】華為首款電動車亮相　搭載鴻蒙OS作業系統

科技 14:27 2021/04/19

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華為近日與北汽新能源旗下高端品牌極狐聯手，發布首款電動車極狐阿爾法S（ARCFOX Alpha S）華為HI版（Huawei inside的縮寫）。

華為雖然曾多次強調不造車，但近日卻與北汽新能源旗下高端品牌極狐聯手，發布首款電動車極狐阿爾法S（ARCFOX Alpha S）華為HI版（Huawei inside的縮寫），採用華為快充技術以及鴻蒙OS操作系統，起售價38.89萬人民幣（約46.35萬港元）。

【華為產品】傳華為跟隨蘋果、三星　將停止供應手機充電器

【電動車市場】華為投放10億美元研發電動車技術　盼加快與Tesla、小米競爭

華為智慧汽車解決方案（IAS）業務部總裁王軍在發布會上表示，華為今年將投資10億美元（約77億港元）開發智能汽車解決方案，全球研究團隊將有5,000多名技術人員和工程師。

而是次登場的北汽阿爾法S（華為HI版），採用華為快充技術，充電10分鐘續航197公里，智能座艙則搭載鴻蒙OS操作系統。華為輪值董事長徐志軍指出，華為IAS可在市區行駛1000公里，實現全自動駕駛。至於售價方面，基礎版為38.89萬人民幣（約46.35萬港元）、高階版為42.99萬人民幣（約51.24萬港元）。

華為在阿爾法S的預告海報中指出，該車款是全球自動駕駛的新標竿。王軍透露，華為雷射應用豐富，能感測遠距小障礙物、隧道、高速行動車輛等，未來計畫將雷射的成本持續降低。

王軍接受內媒採訪時強調，華為目前沒有考慮造車，但並不排斥與任何一個造車企業合作。他透露，目前華為的客戶除了北汽藍谷外，還有廣汽集團及長安汽車。

【華為制裁】中國廠商憂慮成美國制裁目標　視華為鴻蒙系統為後備方案

責任編輯：曾曉汶

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