收益率和估值吸引 亞洲高收益債券具備較高投資價值

重要提示︰

1. 貝萊德亞洲高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於亞太區政府和機構及在亞太區註冊或從事大部份經濟活動的公司發行並以不同貨幣計值的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全線認可的定息可轉讓證券及定息相關證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

2. 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券，可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。

3. 基金需承受貨幣匯率風險、投資集中於亞洲的風險、新興市場風險，證券借貸合約交易對手的信貸風險，包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險，對外資限制的風險及或然可換股債券風險。

4. 6股份類別在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息，並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息，可產生更多可供分派的收入。然而，這些股份實際上可能從資本派付股息，可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。

5. 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。

6. 基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。

7. 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

隨着新冠肺炎疫情過渡到新常態，亞洲地區經濟已領先進入復甦，加上疫苗接種逐漸普及，預料亞洲將引領環球經濟反彈，促使投資者聚焦於此，追求更高收益機遇。

大多數高收益債券來自亞洲

受區內增長因素支持及投資者渴求可提供吸引息率的資產類別，亞洲高收益債券預料將備受資金追捧。首先，環顧各種定息收益產品中，只有12%能夠提供3%或以上的收益率，當中接近一半(48%)來自亞洲地區¹。在目前低息環境中，亞洲高收益債券提供相對高的收益率，或能為投資組合增加回報。

其次，從歷史數據所顯示，亞洲高收益債券的風險調整後收益（將風險因素剔除後的收益指標）比起其他主要定息收益資產類別為高，但波動性更低²。而當疫苗逐漸普及和經濟開始復甦，投資者擔心利率風險的增加，亞洲高收益債券具有較高的收益率和較短的存續期，相對更可能抵禦利率上升帶來的影響。

資料來源：貝萊德，截至2020 年 12 月 16 日; 亞洲信貸由 ：摩根大通亞洲信貸指數表示。環球信貸由 ：巴克萊全球綜合指數 / ICE 美國銀行美林全球高收益指數表示。指數表現數字僅供參考之用。投資者無法直接投資於指數。

亞洲高收益債券違約率較低

高收益債券的信貸風險，是投資者關注的重點。亞洲優質企業憑藉良好的根基，在疫情逐漸緩和後，區內的高增長和低借貸率，將有利企業快速復甦。此外，根據多間企業的業績報告，企業盈利已開始轉強。種種跡象皆顯示，預期2021年亞洲高收益債券的違約率將有所回落，比起美國或新興市場的高收益債券，更能為投資者以較低的違約率提供較高的收益率。

概不保證任何預測將會實現。資料來源：摩根大通的數據及預測，2020 年 12 月 31 日。任何意見及／或預測指對特定時間的市場環境的評估，並非對未來事件的預測或對未來業績的保證。

享獲晨星基金5星評級的貝萊德亞洲高收益債券基金³，是投資亞洲高收益債券的其中一個好選擇。它具備3大優勢：

1. 較高收益潛力

基金核心配置主要投資於高收益債券，並同時透過策略性投資機遇捕捉資本上行潛力。

年息率達8.2%*（A6美元類別截至3/31/2021）

A6股份類別旨在每月派發股息。派息不獲保證。基金實際上可能從資本中撥付股息。見重要提示４。

2. 高度集中策略

高度集中的主動投資，力求在管理下行風險的同時將回報最大化。



3. 往績記錄超卓

貝萊德亞洲債券團隊管理逾300億美元資產⁴，橫跨傳統債券及私募信貸策略，往績彪炳。

如欲了解更多貝萊德亞洲高收益債券基金，請即瀏覽貝萊德網站或到以下銀行網頁查詢：

免責聲明：

¹ 資料來源：彭博巴克萊多元指數，該指數包含多幣種全球固定收益證券，2021年1月31日。指數表現數字僅供參考之用。投資者無法直接投資於指數。

² 資料來源：彭博，2021年3月8日。

³ 資料來源:晨星，2021年3月31日。

⁴ 資料來源：貝萊德，截至2021年2月28日。



* A6股份類別年息率 =（派息╱除息日之資產淨值）* (12*100)。派息率並不獲保證，亦並非基金回報之準則。往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。



於2018年11月1日之前基金由Neeraj Seth和Artur Piasecki管理。於2018年4月20日，美銀/美林混合指數：ACCY, 20% Lvl4 上限3%限制已更名為洲際交易所美銀/美林混合指數：ACCY, 20% Lvl4 上限3%限制。

本文所載的基金乃貝萊德全球基金的子基金。

投資涉及風險，過往業績並不代表將來的表現，不應成為選擇產品的唯一考慮因素。所有金融投資均附帶風險。投資價值及收益可升可跌，並不能保證。投資者可能無法取回原本投資金額。貨幣匯率變動亦可能導致投資價值減少或增加。波幅較高的基金表現可能尤為反覆，投資價值可能突然大幅下跌。稅務水平和基礎亦可能不時更改。

有關上述警告的詳情，載於現有基金章程內的基金特定風險中，閣下作出投資前應仔細閱覽。本文件僅供參考用途，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金，亦非因任何有關要約而擬備。

除非任何客戶的個別投資管理協議列明或與管理基金有關的條文明文規定，否則我們不會就人事、架構、政策、流程、目標或（不限於）本文所載任何其他事宜出現任何變動而作出通知。

貝萊德全球基金是盧森堡的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區發售。不得於美國境內或向美國人發售貝萊德全球基金。不得於美國發佈有關貝萊德全球基金的產品資料。

文件內所有分析均由貝萊德就其本身目的取得，並可能據此行事，所取得的任何研究結果僅屬偶然。文內所述觀點並不構成投資或任何其他建議，並可予以修改。有關觀點不一定反映貝萊德集團旗下任何公司的意見或其意見的一部份，且不保證其準確性。

除非另有說明，否則文內所載全部資料均為截至2021年4月的最新資料。

在香港，資料由貝萊德資產管理北亞有限公司刊發。此資料及貝萊德網站（www.blackrock.com/hk）並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。香港投資者如欲了解詳情，請參閱貝萊德全球基金的基金銷售文件，包括風險成份。

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