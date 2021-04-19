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金管局「收銀車」6年半內進行80萬宗交易 收集6.5億枚硬幣

理財智慧 15:29 2021/04/19

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金管局今日(19日)宣布硬幣收集計劃下兩輛「收銀車」新的服務日程表，未來於今年5月24日至8月1日的服務地點，以便公眾使用相關服務；計劃自2014年10月推廣至今，已進行了80萬宗交易，收集了6.5億枚硬幣，總面值9.67億元，收集到的硬幣會回流市面滿足市民需要。

兩輛「收銀車」在全港18區輪流服務，向市民收集硬幣，一般情況下，視乎「收銀車」停駐地點的情況及車輛維修安排，每輛「收銀車」會在同一地點停留一星期，服務時間由上午十時至晚上七時。每輛車內有兩部硬幣點算機，並有人員協助，亦設有電動輪椅升降台。市民可將硬幣轉換成鈔票或增值至儲值支付工具，例如八達通卡或電子錢包（包括支付寶香港、八達通銀包、拍住賞、TNG Wallet及WeChat Pay），或將款項放入車內的公益金捐款箱。硬幣收集服務不收費用。

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責任編輯：潘曉豐

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