歐洲超級聯賽是甚麼？ Q&A為你解答

相信本港不少球迷周一（19日）起身，便被12支歐洲頂級球隊宣布自組歐洲超級聯賽消息震驚。消息不但引來歐洲各國政府﹑足協及聯賽賽會指摘，亦受到全球不少球迷批評。自組歐洲超級聯賽消息為何影響力如此廣泛？相信除了12支球粉絲眾多之外，還有背後所涉及的龐大利益因素，英國有媒體就對此做出詳細的解答。

儘管歐洲足球總會聯盟（Uefa）形容，計劃是「一個建立在部分球會私利基礎上的激進計劃」（a cynical project founded on the self-interest of a few clubs），但無可否認是次將會是歐洲足球史上最大型的變革。

Q：12支創始球隊有邊隊？

A：意甲三巨頭的AC 米蘭、祖雲達斯、國際米蘭；西甲的皇家馬德里、巴塞隆那、馬德里體育會；英超Big 6的阿仙奴、利物浦、曼城、車路士、曼聯及熱刺。

Q：歐洲5大足球聯賽僅剩沒有加入的德甲和法甲，有什麼反應？

A：兩大聯賽賽會表示，目前對加入超級聯賽興趣不大。但有傳15支創始球會中3隊未公開球會，正是德甲班霸拜仁慕尼黑和多蒙特，以及法甲豪門巴黎聖日門。拜仁慕尼黑與巴黎聖日門在上屆歐冠決賽對決，最終拜仁慕尼黑奪冠。巴黎聖日門今屆則淘汰拜仁慕尼黑，將在四強和曼城決戰。

Q：這12隊創始球隊會參加國內聯賽嗎？

A：超級聯賽的球會希望可以繼續參加國內聯賽，但歐洲足協發表聲明，嚴厲譴責脫離足協另起爐灶的舉措，前景還未明朗。

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Q：背後涉及的金錢數目有幾大？

A：涉事12個俱樂部發聲明表示，創始俱樂部將獲得35億歐元（約325.4億港元）於支持基礎設施投資，以及抵消疫情造成的影響。聲明指預計超級聯賽會帶來大幅度的經濟增長，以及支持歐洲足球發展，並估計超級聯賽初期收益料將超過100億歐元（約930億港元）。

Q：歐洲超級聯賽將如何運作？

A：將會有20個俱樂部參與，其中15個為始創俱樂部，另外每年根據上一賽季成績，向5支球隊發出參賽邀請。

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Q：將會在什麼時間比賽？

A：因為所有俱樂部希望能繼續參加各自國家的國內聯賽，所以比賽將會在周三舉行。屆時將會分成兩組，每組10隊，分別有主客兩場比賽，每組的前三名自動晉級8強。同組第4和第5名的球隊將進行兩回合制附加賽，爭奪剩餘的8強位置。8強採兩回合主客場制，分上下線各自爭奪1個決賽席位，5月尾的決賽將一場定勝負。

Q：什麼時候正式開始比賽？

A：聲明指希望在8月開始比賽。

責任編輯：李俊儀