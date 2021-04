【歐洲超級聯賽】是甚麼？ Q&A為你解答

歐洲超級聯賽醞釀多年,12支歐洲頂級球隊終在今天宣布自組歐洲超級聯賽,相信本港不少球迷周一(19日)起身時,便被歐洲超級聯賽成真的消息所震驚。歐洲超級聯賽的成立,不但引來歐洲各國政府﹑足協及聯賽賽會指摘,亦受到全球不少球迷批評。自組歐洲超級聯賽消息為何影響力如此廣泛?相信除了12支球粉絲眾多之外,還有背後所涉及的龐大利益因素,英國有媒體就對此做出詳細的解答。

儘管歐洲足協(Uefa)形容,計劃是「一個建立在部分球會私利基礎上的激進計劃」(a cynical project founded on the self-interest of a few clubs),但無可否認是次將會是歐洲足球史上最大型的變革。

Q:12支創始球隊有邊隊?

A:意甲三巨頭的AC米蘭、祖雲達斯、國際米蘭;西甲的皇家馬德里、巴塞隆拿、馬德里體育會;英超Big 6的阿仙奴、利物浦、曼城、車路士、曼聯及熱刺。

Q:歐洲5大足球聯賽中,僅剩德甲和法甲沒有球隊加入,它們有什麼反應?

A:德甲及法甲聯賽賽會表示,目前對加入歐洲超級聯賽興趣不大。但有傳15支創始球會中,3隊未公開名字的球會,正是德甲的拜仁慕尼黑和多蒙特,以及法甲的巴黎聖日耳門。

拜仁慕尼黑與巴黎聖日耳門是上屆歐聯決賽份子,最終拜仁慕尼黑奪冠。巴黎聖日耳門今屆在歐聯8強復仇成功,淘汰拜仁慕尼黑,將在4強和曼城決戰。

Q:這12隊創始球隊會參加國內聯賽嗎?

A:歐洲超級聯賽的球會希望可以繼續參加國內聯賽,但歐洲足協發表聲明,嚴厲譴責脫離足協另起爐灶的舉措,前景還未明朗。

Q:背後涉及的金錢數目有幾大?

A:涉事12個俱樂部發聲明表示,創始球會將瓜分35億歐元(約325.4億港元),用於支持基礎設施投資,以及抵消疫情造成的影響。聲明指預計超級聯賽會帶來大幅度的經濟增長,以及支持歐洲足球發展,並估計超級聯賽初期收益料將超過100億歐元(約930億港元)。

Q:歐洲超級聯賽將如何運作?

A:將會有20間球會參與,其中15間為創始球會,永久獲得參賽資格。另外,賽事每年根據上一賽季成績,向5支球隊發出參賽邀請。

Q:賽制及比賽時間?

A:所有球會希望能繼續參加各自國家的國內聯賽,所以比賽將會在周三舉行。

20支球隊將會分成兩組,每組10隊,分別有主客兩場比賽,即每隊合共18場比賽。每組的前3名自動晉級8強,第4和第5名進行兩回合附加賽,爭奪剩餘的8強位置。8強及4強採用兩回合主客制,5月底的決賽則以一場定勝負。

Q:什麼時候正式開始?

A:聲明指希望在8月開始比賽。

責任編輯:李俊儀