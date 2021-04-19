【歐洲超級聯賽】是甚麼？ Q&A為你解答

歐洲超級聯賽醞釀多年，12支歐洲頂級球隊終在今天宣布自組歐洲超級聯賽，相信本港不少球迷周一（19日）起身時，便被歐洲超級聯賽成真的消息所震驚。歐洲超級聯賽的成立，不但引來歐洲各國政府﹑足協及聯賽賽會指摘，亦受到全球不少球迷批評。自組歐洲超級聯賽消息為何影響力如此廣泛？相信除了12支球粉絲眾多之外，還有背後所涉及的龐大利益因素，英國有媒體就對此做出詳細的解答。

12間頂級球會另組歐洲超級聯賽 歐洲足協狠批自私 【下一頁】

儘管歐洲足協（Uefa）形容，計劃是「一個建立在部分球會私利基礎上的激進計劃」（a cynical project founded on the self-interest of a few clubs），但無可否認是次將會是歐洲足球史上最大型的變革。

Q：12支創始球隊有邊隊？

A：意甲三巨頭的AC米蘭、祖雲達斯、國際米蘭；西甲的皇家馬德里、巴塞隆拿、馬德里體育會；英超Big 6的阿仙奴、利物浦、曼城、車路士、曼聯及熱刺。

Q：歐洲5大足球聯賽中，僅剩德甲和法甲沒有球隊加入，它們有什麼反應？

A：德甲及法甲聯賽賽會表示，目前對加入歐洲超級聯賽興趣不大。但有傳15支創始球會中，3隊未公開名字的球會，正是德甲的拜仁慕尼黑和多蒙特，以及法甲的巴黎聖日耳門。

拜仁慕尼黑與巴黎聖日耳門是上屆歐聯決賽份子，最終拜仁慕尼黑奪冠。巴黎聖日耳門今屆在歐聯8強復仇成功，淘汰拜仁慕尼黑，將在4強和曼城決戰。

Q：這12隊創始球隊會參加國內聯賽嗎？

A：歐洲超級聯賽的球會希望可以繼續參加國內聯賽，但歐洲足協發表聲明，嚴厲譴責脫離足協另起爐灶的舉措，前景還未明朗。

Q：背後涉及的金錢數目有幾大？

A：涉事12個俱樂部發聲明表示，創始球會將瓜分35億歐元（約325.4億港元），用於支持基礎設施投資，以及抵消疫情造成的影響。聲明指預計超級聯賽會帶來大幅度的經濟增長，以及支持歐洲足球發展，並估計超級聯賽初期收益料將超過100億歐元（約930億港元）。

Q：歐洲超級聯賽將如何運作？

A：將會有20間球會參與，其中15間為創始球會，永久獲得參賽資格。另外，賽事每年根據上一賽季成績，向5支球隊發出參賽邀請。

Q：賽制及比賽時間？

A：所有球會希望能繼續參加各自國家的國內聯賽，所以比賽將會在周三舉行。

20支球隊將會分成兩組，每組10隊，分別有主客兩場比賽，即每隊合共18場比賽。每組的前3名自動晉級8強，第4和第5名進行兩回合附加賽，爭奪剩餘的8強位置。8強及4強採用兩回合主客制，5月底的決賽則以一場定勝負。

Q：什麼時候正式開始？

A：聲明指希望在8月開始比賽。

責任編輯：李俊儀