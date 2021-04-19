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PS5銷售 成美國史上銷售速度最快遊戲主機

環球政經 15:21 2021/04/19

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Sony次世代主機PlayStation 5（PS5）自推出以來可謂一機難求，但仍無阻其銷售於全球破紀錄的情況。根據美國市場零售商調查機構The NPD Group 一項數據所示，PS5不論在售出數量及售出金額方面，均打破美國有史以來的遊戲機記錄。

NPD Group執行董事 Mat Piscatella表示，Sony的PS5於上市後5個月便打破美國過去所有紀錄。有媒體更形容，於半導體缺貨 的情況下，PS5仍創下這種成績實屬可貴。

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根據Sony的財報顯示，於2020年PS5售出了450萬部，有望在3月底前售出760萬部，而明年將售出超過1,480萬部。同一時間，PS5的周邊商品銷量亦有亮眼成績 ，好像是PS5 Dual Sense遊戲控制器則是今年三月以及第一季度最受歡迎的遊戲周邊產品。

可是，從主機銷售而言，雖然PS5成為目前美國銷售最快的遊戲主機，但仍 無法超越任天堂自2017年推出，同時連續28個月成為美國銷量最佳的遊戲主機Nintendo Switch，其主機於3月的售出數量以及售出金額都拿下榜首。

 

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責任編輯：陳子謙

 

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