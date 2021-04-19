蘋果公布2021年環境進展報告　稱不附送手機充電器節省86.1萬噸金屬

▲ 蘋果近日就在剛發表的2021年環境進展報告中，說明了2020年的各項環保措施帶來的影響，當中包括蘋果不附送手機充電器後的情況。

蘋果（Apple）去年在推出iPhone 12系列時，宣布以環保之名，決定取消隨iPhone12附送手機充電器。而蘋果近日就在剛發表的2021年環境進展報告中，說明了2020年的各項環保措施帶來的影響，當中包括蘋果不附送手機充電器後的情況。

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據該報告指，針對去年iPhone 12系列取消提供隨附充電器的決策，蘋果表示將可節省高達86.1萬噸的銅、鋅、錫等金屬總含量。而且重新設計且更不佔體積的盒裝，可在相同貨櫃額外增加多達70%的iPhone盒裝數量，代表在相同運量情況下，可將更多iPhone運送至目的地。

此外，蘋果在去年也將二氧化碳排放量由2019年的2,510萬噸，降低2,260萬噸，而電力使用同期也減少了1,390萬瓩。報告當中提及蘋果在德州的回收中心的成果，其Daisy回收機械人可以在每公噸的iPhone零組件中，回收150噸的原石等量的金與銅。

而新款Mac電腦開始採用Apple Silicon M1處理器後，讓Mac機種使用電量、需要重複充電次數大幅減少，其中新款Mac mini整體碳足跡足足降低34%。依照蘋果說法，過去12年以來已經將旗下產品平均電耗降低70%，在目前全球已經有不少蘋果產品銷售情況下，明顯也能減少碳足跡量。

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責任編輯：曾曉汶