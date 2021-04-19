【職場熱話】見工由朝早10時搞到4時半 最終換來一句「回去等通知」　網民：請你先係惡夢開始

失業率高企，現在是工揀人居多，不過有時面試卻會遇著激心事。有網民在討論區發帖，指自己最近到了一家新成立公司面試，雖然只是一個普通文職，但卻由早上10時搞到下午4時半，網民早已筋疲力竭，最終只換來一句「等通知」。

網文見工經歷：

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此帖發出後惹來熱議，有網文問事主，是否見很高的職位，怎料事主回答說只是普通文職。又有人猜是否一家細公司，事主說公司位於「甲級商業大廈全層」，規模也算不小，他自己也上網搜尋過這家公司，是真的夠大規模，但就估不到「咁玩人」。

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不少網友也同情事主的遭遇，回應謂：「香港的HR，真係要調整一下招聘心態，已經十幾年了，白白浪費斷送好多求職者人生」、「唔識管理嘅公司，請你先係惡夢嘅開始」、「呢啲公司真係好令人討厭，認為求職者見工時間唔係時間，佢哋時間就係時間」。

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其他網友回應：

我以為一直由朝早10點到下晝4:30，原來「等」重多過乜。如果去見紀律部隊，做埋體能個啲測試，真係會搞足成日

我睇呢排就業市場，似試水溫，多過真係請。不過，真的唔好啲玩求職者，會折福

沒辦法了，是別人挑你，不是你挑別人，如果不喜歡就別去吧

下半場返去等見GM嗰吓，超過一個鐘我會走先。坦白講，既然見GM，反而GM未準備好要人等，咁個GM可以想像到會幾有工作/時間管理能力

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記者：李兆明