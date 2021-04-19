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【著數優惠】領展推逾1400萬「喜筷」中式酒樓餐飲優惠 消費滿100或500元可獲同等價值現金券

理財智慧 15:15 2021/04/19

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長逾一年的新冠肺炎打擊香港飲食業，其中經營成本相對較大的中式酒樓，生意更受重挫，不少酒樓疫情下捱不住需要結業。隨着疫情趨向穩定，領展（00823）也全力支持商戶重振業務。針對受疫情重創的中式酒樓，領展宣布推出「喜筷」餐飲推廣活動，向消費者送出總值逾1,400萬元餐飲現金券，鼓勵大家光顧領展旗下59個商場的66家中式酒樓。

「喜筷」中式酒樓餐飲優惠詳情如下：
 

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現金券將分階段送出，由4月22日開始，顧客只需於指定商場內消費滿指定金額*（不同商場有不同消費金額要求，分別為100元或500元），即可免費領取價值100元或500元餐飲現金券，於21家中式酒樓使用，包括堂食及外賣。於商場內消費滿100元可換領100元中式酒樓現金券，而於周六及周日消費滿500元可領取500元中式酒樓現金券。顧客取得以上現金券後，可於該商場的指定中式酒樓直接當現金使用，上述中式酒樓分布於各區21個領展商場，包括樂富廣場、黃大仙中心及T Town等。
 

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同時是次推廣中，領展更免費送出500份4人晚市套餐，可於20間中式酒樓享用。顧客只需登記成為領展會員（https：//www.linkhk.com/membership/），並於4月20日下午6時至4月23日下午3時於https：//bit.ly/3a8aYyv作簡易登記，以及分享心目中的「喜筷」圖像，當中500幅最貼題圖片的登記顧客，即有機會獲得4人套餐餐券，於4月29日晚上到所選食肆免費享用4人同行滋味套餐。

事實上，自2020年初疫情爆發以來，領展一直推出不同活動，與商戶共同應對疫情帶來的挑戰，包括與foodpanda合作推出外賣自取優惠、消費換領美食及購物現金代用券、消毒搓手液和健康飲品，及免費向長者派發生果等，透過多項措施撐消費並支援社區，希望帶動全線商戶整體營業銷售，促進社區經濟的長遠健康可持續發展。領展強調，會將不斷留意疫情及市況發展，適時推出不同的推廣活動支持商戶。


*活動詳情請瀏覽【按此】。
*以上所有活動受條款及細則約束，節目內容如有更改，恕不另行通知。


*指定商場包括
港島區：    興東商場、愛東商場、小西灣廣場、耀東商場
九龍區：    彩雲商場、海富商場、啟田商場、樂富廣場、秀茂坪商場、順安商場、德田廣場、黃大仙中心、慈雲山中心
新界區：    長發廣場、彩明商場、彩園廣場、富亨商場、富東廣場、良景廣場、T Town、禾輋廣場

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記者：陳詠妍

 

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