澳洲與新西蘭啟動旅遊氣泡 旅客迫爆機場（多圖）

澳洲與新西蘭早前因當地疫情有所放緩，因而決定採取雙向旅行氣泡計劃。兩國於當地時間周一正式啟動「跨塔斯曼旅遊氣泡」，兩地旅客抵埗後不需接受強制隔離，免檢疫入境。新西蘭周一有數百名澳洲旅客抵達當地機場，亦是新西蘭相隔一年多以來，首次讓旅客免檢疫入境。

新西蘭與澳洲建立旅遊氣泡 4月19日後免檢疫入境 【下一頁】

自去年下半年起，澳洲允許新西蘭旅客免檢疫入境，但新西蘭礙於澳洲疫情尚未緩和，遲未向澳洲甚至全球國家放寬邊境隔離措施。新西蘭月初宣布，於周一（19日）與澳洲開啟旅遊氣泡，放寬澳洲旅客免檢疫入境，旅客無須於指定酒店內接受14日強制隔離。

ABC News及The Today Show等電視畫面顯示，澳洲機場擠滿數以百計乘客等待上機前往新西蘭，航空公司包括新西蘭航空（Air New Zealand）、捷星航空（Jetstar）及澳洲航空（Qantas）都有開設往返兩國航班。

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澳洲航空行政總裁喬伊斯 （Alan Joyce）周一表示，這是400日以來兩地首次無需免檢疫，航空公司已每天加開16班飛往新西蘭航班，所有機票亦已售罄，公司亦會每周增加約200航班往來兩國。新西蘭航空亦指，周一已加開較平時多3倍的航班量，達到30架，當中飛往新西蘭的航班達97%。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison） 與新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）於聯合聲明中提及，開啟旅遊氣泡有助恢復兩國經濟以及讓成千上萬的家人和朋友可以團聚，但警告旅行氣泡隨時受疫情反覆而停止。

責任編輯：郭麗明