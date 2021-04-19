【強生疫苗】福西料周五復打 或設接種風險評估

美國有6人接種強生疫苗後出現血栓的個案，當局暫停使用強生疫苗，更推遲應否復打強生疫苗的表決。美國傳染病專家福西預計，美國將於本周五（23日）宣布復打強生疫苗，但預計當局將會設置接種強生疫苗風險評估等限制。

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美國疫苗接種諮詢委員會（ACIP）顧問小組原定上周三（14日），就應否繼續接種強生疫苗（Johnson & Johnson）表決。但小組稱未取得足夠有關疫苗風險的資訊，突然推遲表決，定於本周五再次開會商討。

福西（Anthony Fauci）周日（18日）接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時表示，他預計美國當局將不會繼續停用強生疫苗，並認為顧問小組可能於周五正式決定。

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福西相信全面停用強生疫苗的機會不大：

我對他們會否索性取消（使用）它這一點非常存疑，我不認為這種情況會發生。我覺得可能會有某種形式的警告、限制或風險評估。 （I doubt very seriously if they just cancel it. I don't think that's going to happen. I do think that there will likely be some sort of warning or restriction or risk assessment.）

福西甚至表明，如果小組周五仍未宣布在局部情況下恢復接種強生疫苗，他會感到非常驚訝（very surprised）。

福西於節目上更為未成年人接種新冠疫苗制定時間表。他預期美國高中學生於秋季學期可接種疫苗，而所有兒童到了明年首季都能夠接種。

責任編輯：鄭錦玲