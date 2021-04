【強生疫苗】福西料周五復打 或設接種風險評估

美國有6人接種強生疫苗後出現血栓的個案,當局暫停使用強生疫苗,更推遲應否復打強生疫苗的表決。美國傳染病專家福西預計,美國將於本周五(23日)宣布復打強生疫苗,但預計當局將會設置接種強生疫苗風險評估等限制。

美國疫苗接種諮詢委員會(ACIP)顧問小組原定上周三(14日),就應否繼續接種強生疫苗(Johnson & Johnson)表決。但小組稱未取得足夠有關疫苗風險的資訊,突然推遲表決,定於本周五再次開會商討。

福西(Anthony Fauci)周日(18日)接受美國全國廣播公司(NBC)採訪時表示,他預計美國當局將不會繼續停用強生疫苗,並認為顧問小組可能於周五正式決定。

福西相信全面停用強生疫苗的機會不大:

我對他們會否索性取消(使用)它這一點非常存疑,我不認為這種情況會發生。我覺得可能會有某種形式的警告、限制或風險評估。

(I doubt very seriously if they just cancel it. I don't think that's going to happen. I do think that there will likely be some sort of warning or restriction or risk assessment.)