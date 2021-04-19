  • 24°C
香港時間 : 2021419日 (一) 13:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】領展撐中式酒樓推「喜筷」活動　送逾1,400萬元餐飲現金券

Hot Talk 13:20 2021/04/19

分享：

【消費優惠】領展撐中式酒樓推「喜筷」活動　送逾1,400萬元餐飲現金券

領展 （00823） 針對受疫情重創的中式酒樓，宣布推出「喜筷」餐飲推廣活動，向消費者送出總值逾1,400萬元餐飲現金券，鼓勵光顧領展旗下59個商場的66家中式酒樓。現金券將分階段送出。首階段推廣由4月22日開始，顧客只需於領展指定商場內消費滿指定金額，即可免費領取價值100元或500元餐飲現金券，於領展旗下21家中式酒樓使用，包括堂食及外賣；前者消費滿100元可換領，後者於周六及周日消費滿500元可領取。

領展早前聘任港鐵前CEO梁國權為獨立非執董【下一頁】

66家中式酒樓分布於各區21個領展商場，包括樂富廣場、黃大仙中心及T Town等。

領展免費送出500份4人晚市套餐

領展更免費送出500份4人晚市套餐，可於20間中式酒樓享用。顧客只需按此登記成為領展會員，並於4月20日下午6時至4月23日下午3時按此作簡易登記，以及分享心目中的「喜筷」圖像，當中500幅最貼題圖片的登記顧客，即有機會獲得4人套餐餐券，於4月29日晚上到所選食肆免費享用4人同行滋味套餐。

【領展823】領展27.72億人幣收購上海七寶萬科廣場五成權益

【可持續發展】領展與法巴及星展首次簽訂可持續發展表現掛鈎英鎊貸款　涉2億英鎊

 

編輯：陳韻妍

港股 領展房產基金（00823） 商場 餐飲 外賣 黃大仙 樂富 領展 樂富廣場 Lok Fu Plaza 酒樓

上一篇文章

【大行報告】如何判斷中港股市何時轉勢？　大摩：留意6大指標

下一篇文章

今日推介長城汽車 | 鞍鋼股份、海螺水泥、兗州煤業、清科創業、上海電氣最新部署（立即觀看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【美股市況】美股三大指數齊升　道指一周升400點納指一周升1.1%（不斷更新）
【美股市況】美股三大指數齊升　道指一周升400點納指一周升1.1%（不斷更新）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）