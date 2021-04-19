【消費優惠】領展撐中式酒樓推「喜筷」活動　送逾1,400萬元餐飲現金券

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領展 （00823） 針對受疫情重創的中式酒樓，宣布推出「喜筷」餐飲推廣活動，向消費者送出總值逾1,400萬元餐飲現金券，鼓勵光顧領展旗下59個商場的66家中式酒樓。現金券將分階段送出。首階段推廣由4月22日開始，顧客只需於領展指定商場內消費滿指定金額，即可免費領取價值100元或500元餐飲現金券，於領展旗下21家中式酒樓使用，包括堂食及外賣；前者消費滿100元可換領，後者於周六及周日消費滿500元可領取。
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66家中式酒樓分布於各區21個領展商場，包括樂富廣場、黃大仙中心及T Town等。
領展免費送出500份4人晚市套餐
領展更免費送出500份4人晚市套餐，可於20間中式酒樓享用。顧客只需按此登記成為領展會員，並於4月20日下午6時至4月23日下午3時按此作簡易登記，以及分享心目中的「喜筷」圖像，當中500幅最貼題圖片的登記顧客，即有機會獲得4人套餐餐券，於4月29日晚上到所選食肆免費享用4人同行滋味套餐。
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編輯：陳韻妍