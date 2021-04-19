【百度股價】百度料3至5年內向100萬輛汽車提供自動駕駛系統 　午後升近2%

▲ 百度在2017年4月發佈Apollo計劃。

百度 （09888） 近年積極發展其駕駛平台Apollo，公司高級企業副總裁李震宇今（19日）出席上海國際車展上發表演講，指百度目標在未來3至5年內，擬向100萬輛汽車提供Apollo自動駕駛系統。至下午1時19分，百度午後升1.9%，現報211元，成交額達2.81億元。

Apollo獲全國首個自動駕駛巴士示範運營許可，詳情可見【下一頁】

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百度在2017年4月發佈Apollo計劃，主要在自動駕駛範疇裡提供軟硬件和技術解決方案。據官網所發佈的Apollo智能交通白皮書，Apollo現時為全球最大自動駕駛開放平台，現時擁有自動駕駛、車路協同、智能車聯三大平台。截至2019年底，Apollo的生態合作伙伴不乏知名車企，如寶馬、豐田、大眾、吉利 （00175） 等汽車品牌。

Apollo本月在重慶剛獲得國內首個自動駕駛巴士示範運營許可，重慶未來將成為全國首座啟動自動駕駛收費示範運營的城市。

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編輯﹕賴奕羚