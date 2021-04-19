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【上海車展】百度料下半年每月一款新車用Apollo 自動駕駛　5年內有100萬輛車使用（附短片）

股市 16:42 2021/04/19

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百度在2017年4月發佈Apollo計劃。

百度 （09888） 落實與吉利汽車 （00175） 母企合資造車，首度參展上海車展，展示百度Apollo進展。百度高級企業副總裁李震宇今（19日）出席上海國際車展上發表演講，指百度目標在未來3至5年內，擬向100萬輛汽車提供Apollo自動駕駛系統，預計今年下半年每個月都有一款新上市汽車會使用Apollo 自動駕駛系統。

百度港股全日升1.7%，下午收報210.6元，成交額達6.7億元，美股（美﹕BIDU）盤前升1.3%，現報216.4美元。

Apollo獲全國首個自動駕駛巴士示範運營許可，詳情可見【下一頁】

上海車展各款新車細看【下一頁】

百度在2017年4月發佈Apollo計劃，主要在自動駕駛範疇裡提供軟硬件和技術解決方案。據官網所發佈的Apollo智能交通白皮書，Apollo現時為全球最大自動駕駛開放平台，現時擁有自動駕駛、車路協同、智能車聯三大平台。截至2019年底，Apollo的生態合作伙伴不乏知名車企，如寶馬、豐田、大眾、吉利  （00175）  等汽車品牌。

百度今日表示，百度L4級自動駕駛測試技術已突破1000萬公里，為中國企業中最高，而Apollo自動駕駛「仿真測試」逾10億公里，今年年內，百度Apollo的ANP將會覆蓋20個城市的城市道路與高速道路，2023年前完成100城覆蓋。

Apollo本月在重慶剛獲得國內首個自動駕駛巴士示範運營許可，重慶未來將成為全國首座啟動自動駕駛收費示範營運的城市。

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編輯﹕賴奕羚

港股 汽車 百度集團—SW（09888） 新經濟 新經濟股 自動駕駛
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