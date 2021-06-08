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【新股IPO】中國精品酒店亞朵赴美提交上市申請　最多集資約23億元（第三版）

新股IPO 20:52 2021/06/08

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【新股IPO】中國精品酒店亞朵擬今年赴美上市。

外電報道，中國精品酒店亞朵（Atour）周二（6月8日）已提交上市申請，擬於美國上市。據招股書顯示，中金、美銀、招銀國際、花旗為聯席保薦人。早前外電報道指，亞朵擬集資2億至3億美元（約15.5億至23.3億港元），其估值可有望達到20億美元（約155.3億港元）。

亞朵總部位於上海，現時旗下擁有多個酒店品牌。報道指，亞朵現時在中國逾170個城市開設超過600間酒店。亞朵未有回應有關報道。

此外，IFR在今年4月亦曾援引不具名知情人士報導，亞朵計劃今年在美國首次公開招股（IPO），據報由美國銀行和花旗幫助安排交易。

（第三版﹕在美國提交上市申請

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美股 集資 美國 中國 IPO

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