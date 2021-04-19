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【物管股】大摩：物管行業前景正面　首選碧桂園服務、融創服務、綠城服務

股市 12:54 2021/04/19

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物管股業績亮麗，大摩發表報告指，政策扶持，加上在城市服務及新興併購機會下，行業中長前景正面，料2020至2023年盈利年複合增長率達45%。該行指出，第三方擴張能力及社區增值服務（VAS）探索繼續是物管股的焦點，首選碧桂園服務 （06098） 、融創服務 （01516） 及綠城服務 （02869）

大摩指出，物管行業去年業績強勁，平均收入按年增51%、毛利率升0.3個百分點至28.7%、平均盈利按年升65%、簽約建築面積平均新增8,900萬平方米、新管理的建築面積平均增加了6,600萬平方米。該行指出，內地住房城鄉建設部 1月出台政策推廣住宅物業管理後，部分地方政府如四川、北京已推出政策推廣成立業主協會，並為居民建立在線投票平台等，料利行業發展。城市服務方面，隨著地方政府開放公共項目，愈來愈多物業管踏足新業務。

該行將今年及明年行業平均盈利預期分別升2%及5%，以反映第三方擴張，以及社區增值服務的貢獻， 首選碧桂園服務、融創服務及綠城服務，但下調雅生活服務 （03319） 、建業新生活 （09983） 、調級至「減持」；保利物業 （06049） 評級則下調至「與大市同步」，以反映盈利增長較慢及其他不明朗因素。

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編輯：吳敏芳

 

港股 保利物業（06049） 建業新生活（09983） 雅生活服務（03319） 綠城服務（02869） 融創服務（01516） 碧桂園服務（06098） 物業管理 物業

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