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【Tesla車禍奇案】德州Tesla Model S離奇撞車　「無人所駕駛」惹的禍？

科技 12:42 2021/04/19

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Tesla股價愈升愈有，但其車輛近年卻意外頻生，近日美國就再發生離奇的致命車禍，讓人疑惑是否「無人駕駛」惹的禍。

Tesla股價愈升愈有，但其車輛近年卻意外頻生，近日美國就再發生離奇的致命車禍，讓人疑惑是否「無人駕駛」惹的禍。

事發於美國時間4月18日夜晚11點25分，靠近德州休士頓附近的卡爾頓伍德區（Carlton Woods），一輛Tesla Model S，直衝並撞上道路外撞的大樹，起火焚燒，最終造成兩名男子死亡。

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但離奇的是，當地警方表示，在搶救時，他們沒看見任何人坐在駕駛座。

案件雖然仍在調查中，但第一時間警方表示，附近沒有任何跡象顯示還有第三人，因此他們認為事發當時，車輛並非由「人」駕駛。

該輛Model S由2019年出廠，發生意外時很可能處於Autopilot或FSD模式，在黑夜中沒法辨認出環狀道路，直衝出道路外撞樹。而在撞擊的當下，二人都坐在後座，顯然沒有理會Tesla官方所要求的，駕駛者必須將手放在方向盤上。

根據當地消防員轉述，為了撲滅起火燃燒的這輛電動車，整整花了4個小時，用掉32,000加侖的水，差不多是12萬公升。由於缺乏相關教育訓練，消防員甚至還在滅火過程中向Tesla求助，請他們告知如何撲滅鋰離子電池造成的大火。

兩位死者都將進行解剖驗屍，協助釐清肇事責任。諷刺的是，早前Elon Musk才剛發表一則推文，以數據顯示Autopilot可讓交通事故發生率降低10倍。

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責任編輯：李彥煒

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