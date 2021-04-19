▲ 【綠色銀行】渣打斥2億打造「未來分行」 今年擬增聘400零前線人手

疫情下更多交易活動轉經網上進行，渣打香港藉機斥資2億元，啟動3年分行轉型計劃。渣打香港區個人、私人及中小企業銀行部業務主管王麗珠指，目前正在3間分行試行「綠色分行（Green Branch）」，採取數碼化及人手並行的混合模式，強調數碼化絕非淘汰人手。

王麗珠表示，去年分行現金交易量按年跌30%，反映更多交易轉移至網上進行，遂因應數碼化趨勢啟動3年分行轉型計劃，改劃分行以騰出更多空間作財富諮詢用途。

渣打3年投資逾10億元推數碼化 增聘400前線人員

她又透露，渣打過去三年斥資超過10億元推行數碼化策略，強調未來會繼續投資，重點將投放在分行轉型、數碼化、擴充人手及物色合作夥伴。

目前正試行的「綠色分行」，目標是減低紙張使用，如無紙化開戶，目前正在3間分行試行。她強調，數碼化並非完全淘汰人手，初步意念是在有關分行提供自助設施，同時有數碼大使提供協助。

至於會否裁減因分行轉型而產生的過剩人手，她強調渣打香港近年的員工人數大致持平，轉型只是重新調配資源，未擬有大幅變動、繼續維持現有約70間分行數目，而且今年擬增聘400零售銀行及財富管理人手，當中大部分是前線人員。

Smart Card新卡申請 創15月高

除試行數碼分行，王麗珠預告，將會利用大數據分析等技術，向客戶提供個人化的投資建議，服務將於今年稍後推出。

疫情促進網購活動，渣打今年推出專攻日常消費回贈的信用卡Smart Card。王麗珠指，新卡反應熱烈，推出以來整體新卡申請宗數創15個月高，較去年每月平均高出50%。當中，申請Smart Card客戶以年輕客為主，70%是40歲以下，而且一半交易都是經網上進行，較其他信用卡比例更高。

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