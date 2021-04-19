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【商場活動】領展商場消費換餐飲現金券　另免費送500份4人晚市套餐（附換領詳情）

商業 12:47 2021/04/19

分享：

為支持受疫情重創的中式酒樓，領展宣布推出「喜筷」餐飲推廣活動，向消費者送出總值逾1,400萬元餐飲現金券，鼓勵大家光顧領展旗下59個商場的66家中式酒樓。

【消費優惠】將軍澳中心首推戲票有賞優惠　憑全港戲票即享高達100%回贈
 
現金券將分階段送出。首階段推廣由4月22日開始，顧客只需於指定商場內消費滿指定金額，即可免費領取價值100元或500元餐飲現金券，於21家中式酒樓使用，包括堂食及外賣；前者消費滿100元可換領，後者於周六及周日消費滿500元可領取。這些中式酒樓分布於各區21個領展商場，包括樂富廣場、黃大仙中心及T Town等。
 
領展於是次推廣更免費送出500份4人晚市套餐，可於20間中式酒樓享用。顧客只需登記成為領展會員，並於4月20日下午6時至23日下午3時於https://bit.ly/3a8aYyv作簡易登記，以及分享心目中的「喜筷」圖像，當中500幅最貼題圖片的登記顧客，即有機會獲得４人套餐餐券，於4月29日晚上到所選食肆免費享用4人同行滋味套餐。

換領詳情：

步驟 日期及時間 換領方法
網上登記「『喜筷』免消費四人套餐」 4月20日下午6時 - 4月23日下午3時

1)先到https://www.linkhk.com/membership/登記成為領展會員

2)到https://bit.ly/3a8aYyv頁面輸入以下資料以作活動登記：

· 領展會員編號

· 選擇之食肆

· 上載及提交一張最能代表以「喜筷」為主題的影像或照
活動結果公布及領取活動實體入場券 4月24日至4月26日，下午1時至晚上8時 得獎者將收到電郵通知，並需於推廣期內到指定商場之顧客服務台#，出示領展會員號碼及成功登記「『喜筷』免消費四人套餐」名額之電郵，方可領取活動實體入場券1張。
活動結果公布
（候補名單）		 4月27日至4月29日，下午1時至晚上8時 若有得獎者於首輪結果中未有領取活動實體入場券，主辦單位將因應剩餘名額公布候補名單。得獎者收到電郵通知後，需到指定商場之顧客服務台出示相關資料，方可領取實體入場券。
享用「『喜筷』免消費四人套餐」 4月29日晚上6時30分起 得獎者需到指定商場之指定酒樓，出示活動實體入場券，即可享用「『喜筷』免消費四人套餐」。

責任編輯：蘇穎琪

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