新西蘭擬禁04後買煙 望2025年成無煙國

新西蘭為實現2025年無煙目標，宣布一系列提議。政府將逐步提高吸煙合法年齡，並可能進一步擴展禁止向2004年後出生人士出售香煙及煙草產品，目標在下一代讓吸煙非法化。新西蘭正考慮進一步修改煙草相關規定，包括減少煙草製品中允許的尼古丁量，限制煙草最低售價等。

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新西蘭亦考慮對煙草製品的製作，以及銷售作進一步限制。例如大幅減少煙草製品中允許的尼古丁含量、禁止使用濾嘴、設定煙草的最低銷售價格，並限制香煙及其原材料銷售地點。

新西蘭衛生部副部長維羅爾（Ayesha Verrall）表示，新西蘭每年約有4,500人死於吸煙，必須加快步伐實現無煙化目標，所以需要採用新的方式。若沒有煙草管控計劃，一些早已訂立的目標將無法實現。

提議受到許多公共衛生組織歡迎，新西蘭癌症協主席埃爾伍德（Lucy Elwood）發表聲明表示，在吸煙率最高的低收入社區中，煙草零售商的數目比普通社區高出4倍。埃爾伍德指這些明顯的不平等，就是我們需要保護後代子孫免受煙草危害的原因，又贊揚協議遠超協助民眾戒煙範圍。

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但新西蘭政府亦承認，提議或增加黑市擴充走私風險。一份政府文件顯示，近年被偷運至新西蘭的煙草製品數目大幅增加，有組織犯罪集團參與大規模的走私活動。新西蘭右翼政黨行動黨（ACT）批評，降低煙草中尼古丁含量或導致煙民購買，及吸入更多香煙。該黨發表新聞稿指，措施將令最無能力負擔的新西蘭煙民，在日常習慣中花費更多金錢。

責任編輯：李俊儀