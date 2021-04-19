▲ 【可持續發展】騰訊斥資500億人幣拓「可持續社會價值創新」戰略 涉碳中和、基礎科學、公益數字化等領域

騰訊 （00700） 啟動戰略升級，宣布提出「可持續社會價值創新」戰略，首期投入500億元人民幣，並設立「可持續社會價值事業部」，推動戰略落地。騰訊解釋，「可持續社會價值創新」是針對新發展格局下的重大議題，以科技向善為使命，通過科技創新、產品創新、模式創新，探索高質量、可持續的實現路徑，共享社會價值，並以此為組織發展的首要目標。

騰訊表示，會利用數字技術和平台優勢，將傳統公益方式升級為公益捐贈與可持續創造並重，騰訊並會聯動公司各產品、各業務，形成相互支撐的社會價值創新格局。據介紹，「可持續社會價值事業部」將對包括基礎科學、教育創新、鄉村振興、碳中和、FEW（食物、能源與水）、公眾應急、養老科技和公益數字化等領域展開探索。

騰訊分4部分發行41.5億美元債券，詳見【下一頁】

騰訊主席兼首席執行官馬化騰表示：「騰訊將持續呼應國家與時代的需要，與不斷發展的社會共生、共榮」。

騰訊還會設立「向善實驗室群」，對於科技創新、教育創新、鄉村發展和碳中和等領域的項目，內部孵化，待項目成熟再分拆出來，成立工作室運作。向善實驗室群將以開放方式運轉，作為整個大項目的「發動機」，組建跨界跨部門團隊。

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