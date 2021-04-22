  • 25°C
香港時間 : 2021422日 (四) 22:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股開市】道指跌百點　納指挫0.1%　電訊商AT&T績後升近5%（不斷更新）

股市 21:59 2021/04/22

分享：

美股動態不斷更新

美國總統拜登擬推出規模達最少1萬億美元的刺激經濟新計劃，繼續向市場放水，美股三大指數開市偏軟，道指跌79點，報34057點；標指跌4點，報4169點；納指微跌3點或0.02%，報13947點。

相反，歐股造好，歐央行議息，維持利率不變，符預期，資產購買計劃維持每月200億歐元，緊急抗疫買債計劃（PEPP）至少持續至2022年3月底，確認在本季度顯著加快PEPP的購買速度，可增加額度，維持重新投資到期的PEPP債券，至少持續至2023年底。資產購買計劃將持續至加息前，還打算在加息後的較長一段時間內，仍繼續全額再投資買債。

數據方面，美國上周新申領失業救濟減至近55萬人 創逾1年最低。今日還會公布3月芝加哥聯儲全國活動指數 、3月美國經濟諮商會領先指數、3月成屋銷售。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【21：47】美國最大電訊商AT&T（美：T）上季盈利75億美元，按年升63%勝預期；收入升近3%至439億元，略高於預期，股價升4.9%，報31.579美元。

【21：30】美股三大指數開市偏軟，道指跌79點，報34057點；標指跌4點，報4169點；納指微跌3點或0.02%，報13947點。蘋果（美：AAPL）傳擴大廣告業務，股價早段跌近0.5%

【19：53】歐洲央行維持三大關鍵利率不變，符合預期。

【19：08】歐股造好，法股升0.7%，德股升0.6%，英股升0.1%。惟美股三大期貨指數報跌，道指期貨跌24點，納期跌0.1%，標期跌5點。

【18：06】道指期貨轉升11點，報34027點；標指期貨跌2點，報4162點；納指期貨跌15點或0.1%，報13903點。

【12：21】道指期貨跌35點，報33980點；標指期貨跌5點，報4158點；納指期貨跌17點或0.1%，報13901點。

【12：17】Tesla再遭央媒點名批評　稱「尊重消費者是所有企業的必修課」

【12：05】摩根大通擬聘請190個銀行家　減輕員工工作負擔

【10：10】瑞信與Archegos相關的投資敞口　傳曾超過200億美元

【09：00】美國證監會據報考慮對投資公司實施更嚴格披露要求

【07：30】美國總統拜登擬推出規模達最少1萬億美元的刺激經濟新計劃，預期將宣布上任100天內可完成疫苗接種2億劑的目標，憧憬再向市場放水。道指收市升316點或0.9%，報34137點。標指及納指分別漲0.9%及1.29%，報4173點和13950點。

 

=====以下4月21日（周三）股市=====

美股憧憬經濟復甦，收市全面大幅反彈，道指收市升316點，收報34137點，標指升0.9%，收報4173點，納指升1.2%，收報13950點。市場對疫情的憂慮僅1日便消退，經濟重啟指標的航空及郵輪股大升，Netflix用戶增長遜預期亦反映居民已減少留在家中，重新出外活動。

值得留意是，美國總統拜登擬於未來數天公布第二階段經濟刺激方案，消息指規模至少1萬億美元。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +3
    +2
美股 收報 變幅
Tesla 744.12 +3.5%
聯合航空 51.86 +3.1%
美國航空 21.01 +3.1%
達美航空 45.66 +2.7%
挪威郵輪 29.45 +10.1%
嘉年華郵輪 27.35 +6.3%
加勒比郵輪 84.58 +4.3%

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

耶倫：應對氣候變化 需要私人融資參與

【美國疫情】拜登籲企業向員工提供帶薪假　用於新冠疫苗接種

Netflix付費用戶人數增長遠遜預期

即市走勢︰

【04：00】道指收市升316點，收報34137點，標指升0.9%，收報4173點，納指升1.2%，收報13950點。

【02：52】美股三大指數齊升0.7%，道指漲249點， 報34070點；納指升95點，報13881點；標指升28點，報4163點

【02：44】福特汽車表示，由於歐洲晶片短缺，從現在到7月31日，西班牙瓦倫西亞工廠將停工20天。福特汽車股價跟隨大市造好，扭轉早段曾跌2.3%，暫升2.2%

【02：40】紐約 6月原油期貨收跌1.32美元，跌幅2.10%，報61.35美元。倫敦布蘭特6月原油期貨收跌1.25美元，跌幅1.88%，報65.32美元。

【01：46】紐約 6月黃金期貨收漲0.8%，報1793.10美元

【01：41】美股升幅保持強勁， 道指暫升241點或0.7%，報34062點；納指升92點或0.7%，報13879點；標指升26點，報4161點；現貨金迫近1800美元關，暫升14.25美元或0.8%， 報1793美元

【01：06】美國財政部拍賣240億美元20年期國債，得標利率2.144%，投標倍數2.42（預發行交易利率為2.153%，上月投標倍數為2.51）

20年期美債收益率短綫下挫約1.4個基點，刷新即市低點至2.1243%

【00：32】美股三大指數升幅擴大，道指重上34000關，暫升207點或0.6%，報34028點，稍早前最多升222點至高見34043點；納指升88點或0.6%，報13874點；標指升25點，報4160點；美滙指數在91水平窄幅上落，暫跌0.1%報91.15， 即市曾低見91.09

【23：17】道指一度升逾200點，現升174點，納指升0.5%，標指升19點。

【22：20】美股轉升，道指升155點，納指升0.02%，標指升8點。

【21：30】美股開市，道指報33808點，跌12點，納指跌0.4%，報13737點，標指跌3點，報4131點。

【20：36】道指期貨跌50點，納指期貨跌0.4%，標期跌8點。

【18：55】道指期貨缺乏方向，升10點，報33713點；納指期貨跌0.2%，報13766點。

【18：52】【美國通脹】分析：明年美通脹將升到3%至4%　損害消費者的購買力

【17：30】【ASML】阿斯麥公司盤前升逾4%　首季純利升2.4倍、上調目標料今年收入增三成

【12：17】道指期貨跌24點，報33679點；標指期貨跌6點，報4120點；納指期貨跌51點或0.4%，報13742點。

【11：50】【Apple Event】蘋果推7色新iMac、兩款新iPad Pro搭載自研M1晶片　AirTag登場

【10：20】Netflix付費用戶人數增長遠遜預期　股價盤後曾挫一成

【07：30】部分國家疫情惡化，加上疫苗延後推出等因素，拖累美股3大指數齊挫，道指收報33821點，跌256點或0.8%；標指收報4134點，跌0.7%；納指收報13786點，跌128點或0.9%。

 

=====以下4月20日（周二）股市=====

市場憂慮美股首季業績受疫情影響，拖累股市回吐，歐美股市齊大跌。美股道指收市跌256點，收報33821點，標指跌0.7%，收報4134點，納指跌0.9%，收報13786點。英法股市約跌2%，德股跌1.6%。美國10年期債息跌至1.5642厘。蘋果（美：AAPL）舉行春季Apple Event後，跌1.3%，收報133.11美元。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【Apple Event】蘋果春季發布會周二晚通宵直播　傳AirTags、新iPad Pro有望登場

即市走勢︰

【04：00】道指收市跌256點，收報33821點，標指跌0.7%，收報4134點，納指跌0.9%，收報13786點。

【03：00】美股尾市沽壓持續，道指瀉367點或1.1%，成份股NIKE及波音跌5%及4.6%領跌大市， 銀行股亦受壓，高盛跌3.8%，美國運通跌2.6%， 摩通跌2.4%； 另外蘋果舉行新產品發布會，股價暫跌逾2%， 晶片股英特爾跌1.8%

納指挫1.3%， 報13728點；標指跌0.9%，報4123點

美國10年期債息， 由即市高位1.63厘大幅回落， 暫跌4點子， 至1.5607厘； 美滙指數企91上方， 暫升0.2%， 報91.26

【02：32】道指維持逾300點跌幅，與納指同挫逾1%， 道指暫跌353點或1%，報33724點；納指跌170點或1.2%， 報13744點；標指跌32點， 報4131點

貝恩資本聯席董事長Stephen Pagliuca認為，美國總統拜登的刺激計劃恐將推高通脹。

【02：32】紐約 5月原油期貨收跌0.94美元，跌幅1.48%，報62.44美元。倫敦布蘭特6月原油期貨收跌0.48美元，跌幅0.71%，報66.57美元

【01：47】紐約6月黃金期貨收漲0.4%，報1778.40美元。

【01：45】美股跌勢加劇，道指跌314點或0.9%，報33763點；納指跌167點或1.2%， 報13747點 ； 標指跌38點，報4124點

【01：26】大型晶片股下跌，英特爾股價跌幅擴大至1.8%，高通跌1.79%，此前蘋果推出搭載自研晶片M1的新款iMac，蘋果則跌1.7%。

【00：59】道指跌240點或0.7%，報33837點；納指跌152點或1.1%，報13762點；標指跌34點，報4129點

【00：51】熱門中概股普遍下跌，富途控股跌逾20%，老虎證券跌逾14%，唯品會跌逾7%，嗶哩嗶哩跌逾6%，陸金所、拼多多跌逾5%，騰訊音樂、愛奇藝跌逾4%。

【22：58】歐美股市齊大跌。美股道指跌幅擴至247點，標指跌28點，納指跌0.9%。英國富時100指數跌幅擴至1.83%；德國DAX指數跌1.62%；法國CAC40指數跌逾2%。美國十年期債息跌1.4%，現報1.5765厘。

【22：40】道指跌180點。蘋果轉跌0.4%，富途宣布擬發行950萬股ADS，股價跌幅擴大至16.8%。

【22：29】道指仍跌155點。

【22：00】據報，蘋果將在今晚發布會上簡要介紹造車計劃，現股價漲0.4%，報135.35美元。

【21：31】美股開市，道指跌130點，報33947點。標指跌9點，報4153點。納指跌8點或0.1%，報13906點。

【20：56】道指期貨跌131點，納指期貨跌0.3%，標指期貨跌15點。

【18：19】道指期貨跌154點，標指期貨跌18點，納指期貨跌57點或0.4%。

【18：16】12間球會宣布成立「歐洲超級聯賽」，祖雲達斯（意：JUVE）昨日股價升17.9%後，現回吐7.2%。

【12：25】道指期貨升68點，報34026點；標指期貨升6點，報4162點，納指期貨升14點或0.1%，報13911點。

【12：02】Tesla Model S撞樹爆炸釀兩死　馬斯克：肇事車輛無啟動自動駕駛（第二版）

【11：50】維權女車主搶Tesla上海車展風頭、遭處行政拘留　股價曾跌逾6%（第三版）

【08：15】IBM首季收入連跌四季後恢復增長　股價盤後升3%

【07：45】【股份增發】富途控股增發950萬股ADS、集資150億元　股價盤後跌6%

【07：30】美股下跌，多國疫情反彈，投資者擔憂疫苗問題，加上科技股回吐，道指收市報34077點，跌123點或0.4%。標指跌0.5%，報4163點；納指跌137點，報13914點。

 

=====以下4月19日（周一）股市=====

美股科技股回吐，Twitter、nvidia跌約3%，Google及蘋果微升，受負面消息困擾的Tesla，一度跌6.5%，收市跌幅收窄至3.4%，收報714.63美元。道指收市跌123點，收報34077點；標指跌0.5%，收報4163點；納指跌1%，收報13914點。美滙指數跌0.5%，紐約期油及布蘭特期油齊升0.5%。美國無重大數據，聚焦業績。美債息回升至1.6厘以上。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +2

【Tesla】Tesla上海車展遭遇維權 女子車頂大喊「煞車失靈」 股價跌逾6%

Tesla回應滬車主維權　對不合理訴求不妥協

【TSLA】Tesla Model S撞樹爆炸釀兩死　未知有否啟動自動駕駛系統

歐洲股市回吐，德國股市曾創新高，收市倒跌0.6%，法國股市2000年後高位，收市升0.2%，英國股市疫情後新高，收市跌0.3%。

歐股反撲情況：

    點擊圖片放大
    +2

美股上周五造好，美銀、高盛和摩通相繼公布強勁業績，加上美國樓市數據好過預期，道指及標指再創新高。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

【美股業績】可口可樂首季收入升5%　擬透過IPO出售部分南非裝瓶廠股權

即市走勢︰

【04：00】道指收市跌123點，收報34077點；標指跌0.5%，收報4163點；納指跌1%，收報13914點。

【02：50】道指跌124點或0.4%，報34076點；納指跌154點，跌幅達1.1%，報13897點；標指跌0.6%， 報4161點

【02：31】紐約 5月原油期貨收0.25漲元，漲幅0.41%，報63.38美元。倫敦布蘭特6月原油期貨收漲0.28美元，漲幅0.42%，報67.05美元

【02：28】道指跌幅稍收窄至164點， 暫跌0.5%，報34036點；納指同跌164點，跌幅1.2%，暫報13888點；標指跌27點，報4158點

【01：45】紐約6月黃金期貨收跌0.5%，報1770.60美元。

【00：40】道指跌幅擴大至近200點， 暫跌0.6%或198點， 報34001點；科技股捱沽，納指跌勢加劇至1.4%，暫跌193點， 報13859點， 標指跌0.6%； 特斯拉（TSLA）暫跌3.4%， 該股受上海車展維權及比特幣急挫影響，股價早段曾挫6.5%； 蘋果股價反覆走軟，暫跌0.01%， 早段升勢無以為繼

【23：51】特斯拉（TSLA）跌幅收窄至不足3.8%，美國國家公路交通安全管理局（NHSTA）表示，該部門正在撞車事故調查上與特斯拉公司和地方政府部門接觸。

【23：11】道指跌173點，納指跌0.9%。Tesla（美：TSLA）跌4.6%；蘋果（美：AAPL）春季發布會前漲逾0.5%。

【23：09】【歐洲超級聯賽】摩通據悉為歐超聯提供48億美元融資　曼聯美股急升逾9%

【22：10】道指跌181點或0.5%，納指跌0.7%。

【21：30】道指開市跌49點，納指跌0.5%

【21：08】道指期貨跌48點，納指期貨跌0.5%。

【18：50】道指期貨跌74點

【16：54】道指期貨跌59點，報34022點；標指期貨跌3點，報4172點；納指期貨升3點或0.02%，報14032點。

【12：25】道指期貨跌86點，報33994點；標指期貨跌5點，報4170點；納指期貨升14點或0.1%。

【11：45】蘋果據報向內地電池巨頭寧德時代取電池樣本　與國產Tesla電池不同？

【11：15】水滴赴美上市在即　本周進行上市前路演

【09：50】Tesla Model S撞樹爆炸釀兩死　未知有否啟動自動駕駛系統

【08：30】內地二手電子產品平台愛回收擬6月初赴美上市　京東為大股東

【07：30】美股上周五造好，美銀、高盛和摩通相繼公布強勁業績，加上美國樓市數據好過預期，均利好股市氣氛。道指及標指再創新高，道指收市升164點，報34200點；標指升15點，報4185點；納指升13點，報14052點。

美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

下一篇文章

【恒指夜期】北水吸資59億　買中移動安踏　夜期隨美股插41點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股東】軟銀傳尋求將保證金貸款增至100億美元 阿里巴巴股票為抵押品
【阿里巴巴股東】軟銀傳尋求將保證金貸款增至100億美元 阿里巴巴股票為抵押品
【滙豐HSBC】滙豐多名倫敦高層改駐香港傳惹內部不滿　消息：揣測無事實根據
【滙豐HSBC】滙豐多名倫敦高層改駐香港傳惹內部不滿　消息：揣測無事實根據
【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市
【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市
【馬雲行蹤】馬雲脹爆現身酒吧與友人談笑風生 未受市監局重罰阿里巴巴影響
【馬雲行蹤】馬雲脹爆現身酒吧與友人談笑風生 未受市監局重罰阿里巴巴影響
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港1.7%阿里美股靠穩　夜期反彈163點　北水吸資42億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港1.7%阿里美股靠穩　夜期反彈163點　北水吸資42億（不斷更新）
【恒指夜期】北水吸資59億　買中移動安踏　夜期隨美股插41點（不斷更新）
【恒指夜期】北水吸資59億　買中移動安踏　夜期隨美股插41點（不斷更新）