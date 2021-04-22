【美股期貨】道指期貨轉升11點　納指期貨續跌0.1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國總統拜登擬推出規模達最少1萬億美元的刺激經濟新計劃，道指升316點。截至下午6時許，道指期貨由跌轉升11點，報34027點；標指期貨跌2點，報4162點；納指期貨跌15點或0.1%，報13903點。美國今日將公布上周初領失業救濟人數、3月芝加哥聯儲全國活動指數 、3月美國經濟諮商會領先指數、3月成屋銷售。

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即市走勢︰

【18：06】道指期貨轉升11點，報34027點；標指期貨跌2點，報4162點；納指期貨跌15點或0.1%，報13903點。

【12：21】道指期貨跌35點，報33980點；標指期貨跌5點，報4158點；納指期貨跌17點或0.1%，報13901點。

【12：17】Tesla再遭央媒點名批評 稱「尊重消費者是所有企業的必修課」

【12：05】摩根大通擬聘請190個銀行家 減輕員工工作負擔

【10：10】瑞信與Archegos相關的投資敞口 傳曾超過200億美元

【09：00】美國證監會據報考慮對投資公司實施更嚴格披露要求

【07：30】美國總統拜登擬推出規模達最少1萬億美元的刺激經濟新計劃，預期將宣布上任100天內可完成疫苗接種2億劑的目標，憧憬再向市場放水。道指收市升316點或0.9%，報34137點。標指及納指分別漲0.9%及1.29%，報4173點和13950點。

=====以下4月21日（周三）股市=====

美股憧憬經濟復甦，收市全面大幅反彈，道指收市升316點，收報34137點，標指升0.9%，收報4173點，納指升1.2%，收報13950點。市場對疫情的憂慮僅1日便消退，經濟重啟指標的航空及郵輪股大升，Netflix用戶增長遜預期亦反映居民已減少留在家中，重新出外活動。

值得留意是，美國總統拜登擬於未來數天公布第二階段經濟刺激方案，消息指規模至少1萬億美元。

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美股 收報 變幅 Tesla 744.12 +3.5% 聯合航空 51.86 +3.1% 美國航空 21.01 +3.1% 達美航空 45.66 +2.7% 挪威郵輪 29.45 +10.1% 嘉年華郵輪 27.35 +6.3% 加勒比郵輪 84.58 +4.3%

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耶倫：應對氣候變化 需要私人融資參與

【美國疫情】拜登籲企業向員工提供帶薪假 用於新冠疫苗接種

Netflix付費用戶人數增長遠遜預期

即市走勢︰

【04：00】道指收市升316點，收報34137點，標指升0.9%，收報4173點，納指升1.2%，收報13950點。

【02：52】美股三大指數齊升0.7%，道指漲249點， 報34070點；納指升95點，報13881點；標指升28點，報4163點

【02：44】福特汽車表示，由於歐洲晶片短缺，從現在到7月31日，西班牙瓦倫西亞工廠將停工20天。福特汽車股價跟隨大市造好，扭轉早段曾跌2.3%，暫升2.2%

【02：40】紐約 6月原油期貨收跌1.32美元，跌幅2.10%，報61.35美元。倫敦布蘭特6月原油期貨收跌1.25美元，跌幅1.88%，報65.32美元。

【01：46】紐約 6月黃金期貨收漲0.8%，報1793.10美元

【01：41】美股升幅保持強勁， 道指暫升241點或0.7%，報34062點；納指升92點或0.7%，報13879點；標指升26點，報4161點；現貨金迫近1800美元關，暫升14.25美元或0.8%， 報1793美元

【01：06】美國財政部拍賣240億美元20年期國債，得標利率2.144%，投標倍數2.42（預發行交易利率為2.153%，上月投標倍數為2.51）

20年期美債收益率短綫下挫約1.4個基點，刷新即市低點至2.1243%

【00：32】美股三大指數升幅擴大，道指重上34000關，暫升207點或0.6%，報34028點，稍早前最多升222點至高見34043點；納指升88點或0.6%，報13874點；標指升25點，報4160點；美滙指數在91水平窄幅上落，暫跌0.1%報91.15， 即市曾低見91.09

【23：17】道指一度升逾200點，現升174點，納指升0.5%，標指升19點。

【22：20】美股轉升，道指升155點，納指升0.02%，標指升8點。

【21：30】美股開市，道指報33808點，跌12點，納指跌0.4%，報13737點，標指跌3點，報4131點。

【20：36】道指期貨跌50點，納指期貨跌0.4%，標期跌8點。

【18：55】道指期貨缺乏方向，升10點，報33713點；納指期貨跌0.2%，報13766點。

【18：52】【美國通脹】分析：明年美通脹將升到3%至4% 損害消費者的購買力

【17：30】【ASML】阿斯麥公司盤前升逾4% 首季純利升2.4倍、上調目標料今年收入增三成

【12：17】道指期貨跌24點，報33679點；標指期貨跌6點，報4120點；納指期貨跌51點或0.4%，報13742點。

【11：50】【Apple Event】蘋果推7色新iMac、兩款新iPad Pro搭載自研M1晶片 AirTag登場

【10：20】Netflix付費用戶人數增長遠遜預期 股價盤後曾挫一成

【07：30】部分國家疫情惡化，加上疫苗延後推出等因素，拖累美股3大指數齊挫，道指收報33821點，跌256點或0.8%；標指收報4134點，跌0.7%；納指收報13786點，跌128點或0.9%。

=====以下4月20日（周二）股市=====

市場憂慮美股首季業績受疫情影響，拖累股市回吐，歐美股市齊大跌。美股道指收市跌256點，收報33821點，標指跌0.7%，收報4134點，納指跌0.9%，收報13786點。英法股市約跌2%，德股跌1.6%。美國10年期債息跌至1.5642厘。蘋果（美：AAPL）舉行春季Apple Event後，跌1.3%，收報133.11美元。

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焦點新聞︰

【Apple Event】蘋果春季發布會周二晚通宵直播 傳AirTags、新iPad Pro有望登場

即市走勢︰

【04：00】道指收市跌256點，收報33821點，標指跌0.7%，收報4134點，納指跌0.9%，收報13786點。

【03：00】美股尾市沽壓持續，道指瀉367點或1.1%，成份股NIKE及波音跌5%及4.6%領跌大市， 銀行股亦受壓，高盛跌3.8%，美國運通跌2.6%， 摩通跌2.4%； 另外蘋果舉行新產品發布會，股價暫跌逾2%， 晶片股英特爾跌1.8%

納指挫1.3%， 報13728點；標指跌0.9%，報4123點

美國10年期債息， 由即市高位1.63厘大幅回落， 暫跌4點子， 至1.5607厘； 美滙指數企91上方， 暫升0.2%， 報91.26

【02：32】道指維持逾300點跌幅，與納指同挫逾1%， 道指暫跌353點或1%，報33724點；納指跌170點或1.2%， 報13744點；標指跌32點， 報4131點

貝恩資本聯席董事長Stephen Pagliuca認為，美國總統拜登的刺激計劃恐將推高通脹。

【02：32】紐約 5月原油期貨收跌0.94美元，跌幅1.48%，報62.44美元。倫敦布蘭特6月原油期貨收跌0.48美元，跌幅0.71%，報66.57美元

【01：47】紐約6月黃金期貨收漲0.4%，報1778.40美元。

【01：45】美股跌勢加劇，道指跌314點或0.9%，報33763點；納指跌167點或1.2%， 報13747點 ； 標指跌38點，報4124點

【01：26】大型晶片股下跌，英特爾股價跌幅擴大至1.8%，高通跌1.79%，此前蘋果推出搭載自研晶片M1的新款iMac，蘋果則跌1.7%。

【00：59】道指跌240點或0.7%，報33837點；納指跌152點或1.1%，報13762點；標指跌34點，報4129點

【00：51】熱門中概股普遍下跌，富途控股跌逾20%，老虎證券跌逾14%，唯品會跌逾7%，嗶哩嗶哩跌逾6%，陸金所、拼多多跌逾5%，騰訊音樂、愛奇藝跌逾4%。

【22：58】歐美股市齊大跌。美股道指跌幅擴至247點，標指跌28點，納指跌0.9%。英國富時100指數跌幅擴至1.83%；德國DAX指數跌1.62%；法國CAC40指數跌逾2%。美國十年期債息跌1.4%，現報1.5765厘。

【22：40】道指跌180點。蘋果轉跌0.4%，富途宣布擬發行950萬股ADS，股價跌幅擴大至16.8%。

【22：29】道指仍跌155點。

【22：00】據報，蘋果將在今晚發布會上簡要介紹造車計劃，現股價漲0.4%，報135.35美元。

【21：31】美股開市，道指跌130點，報33947點。標指跌9點，報4153點。納指跌8點或0.1%，報13906點。

【20：56】道指期貨跌131點，納指期貨跌0.3%，標指期貨跌15點。

【18：19】道指期貨跌154點，標指期貨跌18點，納指期貨跌57點或0.4%。

【18：16】12間球會宣布成立「歐洲超級聯賽」，祖雲達斯（意：JUVE）昨日股價升17.9%後，現回吐7.2%。

【12：25】道指期貨升68點，報34026點；標指期貨升6點，報4162點，納指期貨升14點或0.1%，報13911點。

【12：02】Tesla Model S撞樹爆炸釀兩死 馬斯克：肇事車輛無啟動自動駕駛（第二版）

【11：50】維權女車主搶Tesla上海車展風頭、遭處行政拘留 股價曾跌逾6%（第三版）

【08：15】IBM首季收入連跌四季後恢復增長 股價盤後升3%

【07：45】【股份增發】富途控股增發950萬股ADS、集資150億元 股價盤後跌6%

【07：30】美股下跌，多國疫情反彈，投資者擔憂疫苗問題，加上科技股回吐，道指收市報34077點，跌123點或0.4%。標指跌0.5%，報4163點；納指跌137點，報13914點。

=====以下4月19日（周一）股市=====

美股科技股回吐，Twitter、nvidia跌約3%，Google及蘋果微升，受負面消息困擾的Tesla，一度跌6.5%，收市跌幅收窄至3.4%，收報714.63美元。道指收市跌123點，收報34077點；標指跌0.5%，收報4163點；納指跌1%，收報13914點。美滙指數跌0.5%，紐約期油及布蘭特期油齊升0.5%。美國無重大數據，聚焦業績。美債息回升至1.6厘以上。

即睇美股收市：

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【Tesla】Tesla上海車展遭遇維權 女子車頂大喊「煞車失靈」 股價跌逾6%

Tesla回應滬車主維權 對不合理訴求不妥協

【TSLA】Tesla Model S撞樹爆炸釀兩死 未知有否啟動自動駕駛系統

歐洲股市回吐，德國股市曾創新高，收市倒跌0.6%，法國股市2000年後高位，收市升0.2%，英國股市疫情後新高，收市跌0.3%。

歐股反撲情況：

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美股上周五造好，美銀、高盛和摩通相繼公布強勁業績，加上美國樓市數據好過預期，道指及標指再創新高。

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【美股業績】可口可樂首季收入升5% 擬透過IPO出售部分南非裝瓶廠股權

即市走勢︰

【04：00】道指收市跌123點，收報34077點；標指跌0.5%，收報4163點；納指跌1%，收報13914點。

【02：50】道指跌124點或0.4%，報34076點；納指跌154點，跌幅達1.1%，報13897點；標指跌0.6%， 報4161點

【02：31】紐約 5月原油期貨收0.25漲元，漲幅0.41%，報63.38美元。倫敦布蘭特6月原油期貨收漲0.28美元，漲幅0.42%，報67.05美元

【02：28】道指跌幅稍收窄至164點， 暫跌0.5%，報34036點；納指同跌164點，跌幅1.2%，暫報13888點；標指跌27點，報4158點

【01：45】紐約6月黃金期貨收跌0.5%，報1770.60美元。

【00：40】道指跌幅擴大至近200點， 暫跌0.6%或198點， 報34001點；科技股捱沽，納指跌勢加劇至1.4%，暫跌193點， 報13859點， 標指跌0.6%； 特斯拉（TSLA）暫跌3.4%， 該股受上海車展維權及比特幣急挫影響，股價早段曾挫6.5%； 蘋果股價反覆走軟，暫跌0.01%， 早段升勢無以為繼

【23：51】特斯拉（TSLA）跌幅收窄至不足3.8%，美國國家公路交通安全管理局（NHSTA）表示，該部門正在撞車事故調查上與特斯拉公司和地方政府部門接觸。

【23：11】道指跌173點，納指跌0.9%。Tesla（美：TSLA）跌4.6%；蘋果（美：AAPL）春季發布會前漲逾0.5%。

【23：09】【歐洲超級聯賽】摩通據悉為歐超聯提供48億美元融資 曼聯美股急升逾9%

【22：10】道指跌181點或0.5%，納指跌0.7%。

【21：30】道指開市跌49點，納指跌0.5%

【21：08】道指期貨跌48點，納指期貨跌0.5%。

【18：50】道指期貨跌74點

【16：54】道指期貨跌59點，報34022點；標指期貨跌3點，報4172點；納指期貨升3點或0.02%，報14032點。

【12：25】道指期貨跌86點，報33994點；標指期貨跌5點，報4170點；納指期貨升14點或0.1%。

【11：45】蘋果據報向內地電池巨頭寧德時代取電池樣本 與國產Tesla電池不同？

【11：15】水滴赴美上市在即 本周進行上市前路演

【09：50】Tesla Model S撞樹爆炸釀兩死 未知有否啟動自動駕駛系統

【08：30】內地二手電子產品平台愛回收擬6月初赴美上市 京東為大股東

【07：30】美股上周五造好，美銀、高盛和摩通相繼公布強勁業績，加上美國樓市數據好過預期，均利好股市氣氛。道指及標指再創新高，道指收市升164點，報34200點；標指升15點，報4185點；納指升13點，報14052點。

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責任編輯︰梁浩碩