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【美股期貨】道指期貨跌59點　納指期貨企14000點樓上（不斷更新）

股市 16:57 2021/04/19

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美股動態不斷更新

美股上周五造好，美銀、高盛和摩通相繼公布強勁業績，加上美國樓市數據好過預期，道指及標指再創新高。美股期貨今日於亞洲時段個別發展，道指期貨跌86點，納指期貨升0.1%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【16：54】道指期貨跌59點，報34022點；標指期貨跌3點，報4172點；納指期貨升3點或0.02%，報14032點。

【12：25】道指期貨跌86點，報33994點；標指期貨跌5點，報4170點；納指期貨升14點或0.1%。

【11：45】蘋果據報向內地電池巨頭寧德時代取電池樣本　與國產Tesla電池不同？

【11：15】水滴赴美上市在即　本周進行上市前路演

【09：50】Tesla Model S撞樹爆炸釀兩死　未知有否啟動自動駕駛系統

【08：30】內地二手電子產品平台愛回收擬6月初赴美上市　京東為大股東

【07：30】美股上周五造好，美銀、高盛和摩通相繼公布強勁業績，加上美國樓市數據好過預期，均利好股市氣氛。道指及標指再創新高，道指收市升164點，報34200點；標指升15點，報4185點；納指升13點，報14052點。

美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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