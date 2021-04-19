【美股市況】道指跌181點　納指跌0.7%　Tesla曾跌5%　Coinbase跌2.5%（不斷更新）

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【特斯拉】Tesla上海車展遭遇維權 女子車頂大喊「剎車失靈」 股價跌逾6%
蘋果、亞馬遜等股份升勢持續，不過，焦點股Tesla曾跌5%，退守700美元關，Coinbase再跌2.5%，道指跌181點或0.5%，納指跌0.7%。美國今日無重大數據，聚焦業績。
美滙指數跌0.4%，美債息回升至1.6厘以上，歐洲股市回順，德國股市曾創新高，法國股市2000年後高位，英國股市疫情後新高。
美股上周五造好，美銀、高盛和摩通相繼公布強勁業績，加上美國樓市數據好過預期，道指及標指再創新高。美股期貨今日於亞洲時段個別發展，道指期貨跌86點，納指期貨升0.1%。
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即市走勢︰
【22：10】道指跌181點或0.5%，納指跌0.7%。
【21：30】道指開市跌49點，納指跌0.5%
【21：08】道指期貨跌48點，納指期貨跌0.5%。
【18：50】道指期貨跌74點
【16：54】道指期貨跌59點，報34022點；標指期貨跌3點，報4172點；納指期貨升3點或0.02%，報14032點。
【12：25】道指期貨跌86點，報33994點；標指期貨跌5點，報4170點；納指期貨升14點或0.1%。
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【07：30】美股上周五造好，美銀、高盛和摩通相繼公布強勁業績，加上美國樓市數據好過預期，均利好股市氣氛。道指及標指再創新高，道指收市升164點，報34200點；標指升15點，報4185點；納指升13點，報14052點。
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責任編輯︰梁浩碩