瑞銀張甯：中國經濟復甦三大推動力、通脹難觸發超預期收水

中國GDP首季年增18.3％創紀錄新高，瑞銀高級中國經濟學家張甯表示，一季度經濟增長有典型分化，動能主要來自房地產銷售投資、出口和消費增長，展望未來，他認為走過了一季度政策空窗期和就地過年等約束後，二季度起，內地增長動能會再次加速，二季度GDP按季折年增長率有望加快至7%以上、下半年保持6%以上。

張甯指，今年內地經濟的按年增速，或會逐季回落，主要受到基數擾動，不代表經濟動能減退。他說，今年內地經濟復甦的推動力將繼續來自出口增長，受惠中國出口競爭力和海外需求復甦；二是服務業為首的消費復甦，隨疫情受控，收入增長會釋放更多消費潛力；三是製造業資本開支，因供需緊張，及行業擴產和更新設備。

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內地通脹上升，市場憂慮政府「收水」，張甯料今年內地貨幣、財政和信貸政策皆偏緊，但相對溫和可控，總基調是政策正常化。內地3月份PPI升4.4%超預期，他指主要由大宗商品和上游原材料上漲推動，因供給端受限，指PPI走勢未來兩至三個月有進一步上行空間，料高位在5或6月出現。張甯指，PPI上升沒法完全傳導至CPI，應不會觸發人行超預期或更大幅度的緊縮。

監管方面，張甯指內地監管層面將面向三個對象，一是互聯網金融，如螞蟻集團等金融公司要納入金融監管，擴充資本金；二是科網平台等的反壟斷措施，進入起步階段和會成為大趨勢；三是因政策正常化，風險把控和防控加強，包括債務問題、房地產融資、地方融資平台料偏緊。他指在經濟反彈過程，內地政府將更有動力和底氣做相關的監管調整。

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記者：區嘉俊