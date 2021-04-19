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【機迷熱話】PS5擊敗Switch　成美國史上銷售速度最快遊戲主機

科技 13:35 2021/04/19

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美國市場零售商調查機構The NPD Group最新數據顯示，PS5無論在售出數量及售出金額，都打破了美國有史以來的遊戲機記錄。

Sony次世代主機PlayStation 5（PS5）自推出以來一直都處於缺貨狀態，但依然不影響PS5在全球突破銷售紀錄的情況。美國市場零售商調查機構The NPD Group最新數據顯示，PS5無論在售出數量及售出金額，都打破了美國有史以來的遊戲機記錄。

【機迷熱話】PS5首次系統更新　支援USB快速備份

【搶攻手遊】Sony招聘資訊爆料　推手機版PlayStation熱賣遊戲

NPD Group執行董事 Mat Piscatella表示，PS5在上市後5個月，就打破了美國過去所有的紀錄，根據Sony的財報顯示，在2020年PS5 就售出了450萬部，有望在3月底前售出760萬部，而明年將售出超過1,480萬部。

同時，Sony PS5的周邊商品的銷量也獲得亮眼成績，如PS5 Dual Sense遊戲控制器是今年三月和第一季度最受歡迎的遊戲周邊。

不過，從主機銷售來看，PS5雖然成為目前美國銷售最快的遊戲主機，但因為供貨短缺問題，仍無法超越任天堂自2017年就推出，同時連續28個月成為美國銷量最佳的遊戲主機Nintendo Switch。

【機迷熱話】PS5次世代VR控制器登場　採用球狀設計（多圖）

責任編輯：曾曉汶

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