【菲臘親王喪禮】梅根加州睇直播 手寫卡送花圈

▲ 梅根要留在美國待產無法出席菲臘親王喪禮，但她當日留在加州寓所看直播，並送上手寫卡與花圈致意。

英國菲臘親王的喪禮上周六（17日）於溫莎堡舉行，因新冠肺炎疫情限制不設公眾瞻仰儀式，全程電視直播。哈里王子夫人梅根要留在美國待產而無法出席菲臘親王喪禮，但她當日留在加州寓所收看直播，並送上手寫卡與花圈向菲臘親王致意。

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菲臘親王（Prince Philip）本月9日於溫莎堡逝世，享年99歲。梅根（Meghan Markle）已接近預產期，決定聽從醫生意見避免外遊，無法陪同哈里（Prince Harry）出席菲臘親王喪禮。但路透社引述消息人士指梅根與1歲的兒子阿奇（Archie），上周六在加州寓所觀看菲臘親王喪禮直播。

梅根出名寫得一手好書法，當年更親自執筆設計她與哈里婚禮請柬上的字體。梅根是次再次動筆寫西洋書法，為菲臘親王送上手寫卡片，但卡片上的内容則未有公開。

除了手寫卡片外，她更與哈里送上花圈紀念菲臘親王，花圈是出自哈里梅根婚禮花藝師之手。哈里梅根親自挑選花，包括代表菲臘親王故鄉希臘的國花葉薊；象徵英國海軍的海冬青；代表菲臘親王出生年份6月的玫瑰；象徵感激及永恒的愛的風鈴；象徵紀念的迷迭香；象徵奉獻的薰衣草。

另外，哈里及威廉（Prince William）兩兄弟於喪禮結束並離場時，哈里、威廉與夫人凱特（Kate）有交談。

責任編輯：鄭錦玲