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【宏觀中國】發改委加強原材料等市場調節 大宗商品不具長期上漲基礎

股樓投資 12:36 2021/04/19

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今年來中港股市的板塊輪動十分明顯，對經濟周期敏感的資源股因大宗商品價格上漲及業績翻身，成為搶手貨。然而，發改委於周一（19日）稱，大宗商品價格不具備長期上漲的基礎，會否成升勢斷纜的警號？

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發改委指出，國內將保持對經濟恢復的必要支持力度，實施好結構性減稅等措施，加強原材料等市場調節，緩解企業成本壓力，保證經濟運行在合理區間。

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其中，發言人孟瑋稱世界經濟復甦仍不穩定、不平衡，大宗商品供需兩端並沒有出現整體性、趨勢性變化，其價格不具備長期上漲的基礎。

「近一段時間大宗商品價格上漲和全球通脹升溫，總的看，這是全球經濟復甦、供需關係短期調整、流動性寬裕及投機炒作等多個因素交織作用的結果，具有修復性和階段性特徵。」

她補充，中國物價走勢客觀上會受到外部因素影響，但這種傳導影響是有限的、可控的。

 

【延伸閱讀】4月策略：冠軍分析師張憶東 價值重估的風險進入尾聲 十隻精選個股應市，請按【見下頁

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記者：林衛

中國 通脹 板塊 中華人民共和國國家發展和改革委員會 港股 商品 A股

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