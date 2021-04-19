【滙豐HSBC】滙豐倫敦取消行政人員樓層　銀行大班做「遊民」？

▲ 滙豐倫敦取消行政人員樓層 滙豐大班做「遊民」?

疫情令企業辦公模式轉變，不少金融機構積極精簡辦公室架構。HSBC滙豐 （00005） 行政總裁祈耀年（Noel Quinn）接受外電訪問時稱，滙豐倫敦總行辦公大廈將改革，取消行政人員樓層，他在內的滙豐高層會轉為「Hot Desk（辦公枱輪用制）」辦公。祈耀年形容，滙豐高層超過一半時間都需要出差，辦公室半數時間掉空是「浪費地產資源」。

滙豐倫敦總行行政人員樓層設於42樓，祈耀年稱高層將會轉至40樓無獨立房間的辦公枱工作。他表示，自己一星期有5天都不在辦公室，獨立房間無必要，要面對新現實。

滙豐敲定4名主管由倫敦改駐香港，可見【下一頁】

滙豐4月初才允最多50%香港員工回辦公室工作 須保持1.5米社交距離，可見【下一頁】

祈耀年指出，滙豐擬逐步減少辦公室樓面約4成，未來3至5年大部分到期的倫敦市中心寫字樓租約屆滿時都不會續約，除分行以外，每張辦公桌將由約兩名員工共用。

不同金融機構都在疫情下調整辦公模式，渣打 （02888） 擬安排全球員工更混合使用在家工作、辦公室工作模式，但高盛（美：GS）行政總裁 David Solomon就表明，遙距工作只屬暫時性質，會盡快修正。

相關文章：

【Coinbase】滙豐HSBC據報擬禁止客戶購買Coinbase股票

【HSBC滙豐】滙豐擬安排逾1,200英國員工永久WFH 每年提供額外3200元津貼

【WFH】星展銀行擬退租港東島中心兩層辦公室樓面

編輯：麥德銘