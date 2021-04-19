【滙豐HSBC】滙豐倫敦取消行政人員樓層　銀行大班做「遊民」？

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疫情令企業辦公模式轉變，不少金融機構積極精簡辦公室架構。HSBC滙豐 （00005） 行政總裁祈耀年（Noel Quinn）接受外電訪問時稱，滙豐倫敦總行辦公大廈將改革，取消行政人員樓層，他在內的滙豐高層會轉為「Hot Desk（辦公枱輪用制）」辦公。祈耀年形容，滙豐高層超過一半時間都需要出差，辦公室半數時間掉空是「浪費地產資源」。
滙豐倫敦總行行政人員樓層設於42樓，祈耀年稱高層將會轉至40樓無獨立房間的辦公枱工作。他表示，自己一星期有5天都不在辦公室，獨立房間無必要，要面對新現實。
滙豐敲定4名主管由倫敦改駐香港，可見【下一頁】
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祈耀年指出，滙豐擬逐步減少辦公室樓面約4成，未來3至5年大部分到期的倫敦市中心寫字樓租約屆滿時都不會續約，除分行以外，每張辦公桌將由約兩名員工共用。
不同金融機構都在疫情下調整辦公模式，渣打 （02888） 擬安排全球員工更混合使用在家工作、辦公室工作模式，但高盛（美：GS）行政總裁 David Solomon就表明，遙距工作只屬暫時性質，會盡快修正。
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編輯：麥德銘