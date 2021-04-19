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【A股布局】國內千億基金經理大執倉 首季大手增持5股

股樓投資 12:06 2021/04/19

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國內「公募基金一哥」易方達基金經理張坤公布季報，目前他一共管理4隻基金，在管資產規模突破1,300億元（人民幣，下同）。

【券商點睇】兩大國有銀行先後遭減持 內銀股看淡訊號？，請按【見下頁

雖然首季A股經歷大殺倉，但張坤旗下基金依然維持高倉位，完全無懼跌市，4隻基金的股票持倉均超過93%。

【大行點睇】深高速發盈喜 獲大摩予「與大市同步」評級，請按【見下頁

據內地報道，張坤首季對持倉進一步均衡調整，組合整體增加了銀行、生物醫藥和計算機等行業的配置。不過，旗下中小盤基金降低了交運、汽車等行業的配置、藍籌精選和價質企業基金則降低了食品飲料行業的配置。

其中有三隻股份獲大幅增加持股，分別為華蘭生物（深：002007），單季持股量增加47倍；招商銀行（滬：600036）單季A股持股量增3.2倍，同時還新增招行H股的持倉；最後還有恒生電子（滬：600570）、中炬高新（滬：600872）及百潤股份（深：002568）。

【延伸閱讀】第2季部署：中信證券指新經濟股估值漸合理 建議重點關注低估值傳統板塊龍頭 最新組合覆蓋20隻中資股，請按【見下頁

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記者：林衛

A股 公募基金 增持 板塊 招商銀行（滬：600036） 華蘭生物（深：002007） 恒生電子（滬：600570） 中炬高新（滬：600872） 百潤股份（深：002568）

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