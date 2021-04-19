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【大行點睇】深高速發盈喜 獲大摩予「與大市同步」評級

股樓投資 11:46 2021/04/19

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深圳高速公路（00548）上周五（16日）發盈喜，預計首季錄得盈利約5.5億元（人民幣，下同），扣除非經常性損益後的盈利約5.3億元，而去年同期分別錄得虧損1.3億元及1.6億元，業績明顯見改善。

大摩發表研究報告指，深高速業績符合預期，其首季初步利潤反映去年疫情期間免收車輛通行費影響消退及環保業務的利潤貢獻較高。報告又指，深高速首季初步利潤佔該行全年預測的23%，予其「與大市同步」評級，目標價7.2港元。

深高速股價現報8.55元，升1.9％。

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記者：郭秀慧

大行報告 深圳高速（00548） 經濟 盈喜 目標價

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