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變種病毒肆虐巴西 衛生部呼籲年青婦女延遲懷孕

環球社會熱點 12:44 2021/04/19

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新冠肺炎病毒不斷變種，加重世界各國對抗疫情的壓力。巴西新冠肺炎疫情最近再度爆發，當地錄得逾1,380萬人確診感染新冠肺炎，累計已逾36.8萬人死亡，僅次於美國。巴西政府指變種病毒對孕婦造成更大威脅，呼籲減少民眾親密接觸，延遲當地女性懷孕。

戴口罩可減死亡率 研究指8月前救1.4萬人 【下一頁】

巴西衛生部官員上周五（16日）表示，現時新冠肺炎疫情再度爆發，若許可的話，婦女應延遲懷孕時間。官員補充指，有專家的臨床證據表明，近期出現的變種新冠病毒株P.1傳染性高，而且年青孕婦更容易受該變種新冠病毒攻擊。以往錄得的懷孕期間出現嚴重病徵案例中，患者多是在妊娠末期，但近期的懷孕確診病例，患者在懷孕中期甚至早期已出現嚴重感染狀況。衛生部指若婦女希望有相對安穩孕期，應該考慮延遲懷孕。

日本恐爆第4波疫情 如期舉行東奧有暗湧 【下一頁】

當地公共衛生專家小組警告指，政府對於新冠肺炎疫情爆發毫無作為，甚至傳播不實的抗疫方法，包括推廣使用氯喹作為治療方式，以致至今仍未及時遏制新冠肺炎疫情，以及保護高危族群。此外，民眾忽視社交距離等防疫措拖，巴西確診數急劇增加，個別地區的醫療系統瀕臨崩潰，住院患者缺乏氧氣瓶供應。

專家小組建議，政府需及時採取行動，包括採集流行病學及基因組排序監察，並加強新冠疫苗接種，否則變種新冠病毒將持續擴散，帶來難以想像的人命損失。

責任編輯：郭麗明

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