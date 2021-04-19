【網絡安全】數據資料外泄事故排行榜　Facebook成雙料冠軍

▲ Intact的排行榜指出，Facebook在16年間發生5次資料外洩事件，遺失的用戶資料達8.645億條，成為數據洩露最多的冠軍。

近幾年數據資料洩露事件頻發，引來大眾關注私隱的問題。而社交平台Facebook（fb）近年多次爆出數據洩漏事件，令用家相當憂心。軟件公司Intact日前進行了分析，研究在過去16年期間企業數據資料外泄事故的情況，並建立排行榜，揭發Facebook無論是資料外洩的次數，還是外洩的資料數量，Facebook都位處於榜首。

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Intact的排行榜指出，Facebook在16年間發生5次資料外洩事件，遺失的用戶資料達8.645億條，成為數據洩露最多的冠軍。其次為5.052億條的Marriott International、4.77億條的 MongoDB、9,200萬條的AOL和7,860萬條的JP Morgan Chase。

同時報告也指出，大規模數據洩露事件最嚴重的年份是2011年，其次是2013年和2019年。而最常見的原因是黑客攻擊、網絡保安欠佳和儲存資料的媒體被盜或遺失。

事實上，Facebook數據洩露並不是什麼新鮮事，在4月初才被網絡犯罪情報公司Hudson Rock踢爆在網上發現Facebook 5.33億名用戶的數據資料，當中包括近300萬個香港用戶、3,200萬個美國用戶、1,100萬個英國用戶等。

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責任編輯：曾曉汶