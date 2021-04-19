【Apple Car】蘋果據報向內地電池巨頭寧德時代取電池樣本　與國產Tesla電池不同？

▲ 蘋果據報向內地電池巨頭寧德時代取電池樣本 與國產Tesla電池不同？

蘋果（Apple，美：AAPL）屢傳籌備研發電動車，外界極為關注Apple Car發展步伐，再有Apple Car合作夥伴消息傳出。內地傳媒引述消息指，蘋果向內地電池巨頭寧德時代（深：300750）要求提供三元鋰電池樣本作Apple Car測試用途，雖然消息未獲蘋果或寧德時代證實，寧德時代半日股價已炒高7.5%，報358.3元人民幣，成交達44.87億元人民幣。

傳蘋果接近與LG合資公司達成合作協議 Apple Car產業鏈逐漸成型，可見【下一頁】

寧德時代也是美資電動車龍頭Tesla（美：TSLA）的零件供應商之一，去年與Tesla 簽署採購協議，供應磷酸鐵鋰電池「無鈷電池」，並先用在Tesla國產Model 3上，與Apple Car最新傳出使用的樣本「三元鋰電池」不同。

磷酸鐵鋰電池在成本和使用壽命具優勢，但對於溫度的適應不及三元鋰電池，Tesla 在其他車型也有使用三元鋰電池。

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編輯：麥德銘