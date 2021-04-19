【濠賭股】澳門首季博彩收入按季升8%、貴賓廳佔比升至38.6% 大和﹕料首季EBITDA仍按季跌6%
股市 12:43 2021/04/19
澳門博監局公佈今年第一季各類博彩項目毛收入，幸運博彩毛收入為236.42億（澳門幣，下同），按年跌22.4%，按季則升8.3%。濠賭股今造好，截至中午收市，澳博 （00880） 升5.5%，新濠國際 （00200） 升2.5%，永利 （01128） 升2.3%，金沙 （01928） 升2.2%，美高梅中國 （02282） 升1.9%，銀娛 （00027） 則升1%。
澳門今年第一季貴賓廳（貴賓百家樂）收入為91.28億元，按年跌38.4%，按季跌19.7%；佔整體賭收38.6%，比上季貴賓廳佔比34.9%上升3.7%。截至今年第一季，澳門賭桌有6092張，較上季增加12張，按年則增加559桌。季內博彩機數量為9404部，較上季增加550部，按年則增加2188部。
澳門賭企將於4月21日起陸續公佈首季業績，大和發表研報指，儘管澳門首季賭收按季升8%，但由於季內內地訪客數目及酒店平均入住率較上季下跌，預計賭企普遍於今年首季非博彩收入將按季跌近8%，料季內經調整物業EBITDA將較上季跌6.2%，但該行對博彩業仍維持「正面」看法。
一圖看清大和預計各間賭企表現﹕
|賭企
|大和預計首季經調整EBITDA按季增幅
|金沙中國 （01928）
|+8%
|銀娛 （00027）
|-21%
|永利 （01128）
|+12%
|美高梅中國 （02282）
|-18%
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編輯﹕賴奕羚