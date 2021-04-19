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無人駕駛出事？ Tesla撞樹釀2死

環球社會熱點 11:40 2021/04/19

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無人駕駛技術一直是各大車廠爭相開發的技術，但相關的安全問題始終未能解決。美國德州一架Tesla電動車上周六撞樹後起火，造成兩名男子死亡。德州警方調查後表示，兩名男子當時皆在乘客座位，電動車駕駛座無人。正在調查該Tesla是否啟動自動駕駛模式，美國德州警方相信不涉及人為因素。

年售不到2000輛  點解Tesla日本滯銷？ 【下一頁】

事發於上周六（17日）晚上約11時25分，位於德州休斯頓（Houston）以北。當地警方表示，兩名死亡男子分別為59歲及69歲，一個坐在前排乘客座位，另一人則坐在後排座位，而涉事車款為2019年出廠的Model S。《華爾街日報》引述警方發言表示，兩人妻子指他們想開車兜風，目送兩人離開時曾聽到他們討論該車的自動駕駛功能。

德州電視台報稱，涉事Tesla當時高速行駛，但在轉彎時失控衝出道路，並在撞樹後起火。哈里斯縣（Harris County）警察赫爾曼（Mark Herman）表示，一般火災只需幾分鐘就可撲熄，但這場火要花4小時才撲滅，更一度需要聯絡Tesla，請教如何為電動車滅火１。他指事發後，執法人員一直和Tesla保持聯絡，但拒絕透露詳細內容。

警方指事故仍在調查階段，了解撞車時前排乘客安全氣囊是否打開，但「幾乎99.9%肯定」（almost 99.9% sure）當時駕駛座位上無人。Tesla和美國國家公路交通安全管理局，皆未對事故作出評論。

Space X試飛落地又爆炸 馬斯克：「起碼今次有準」 【下一頁】

Tesla事故引起美國汽車安全監察機構注意，他們3月表示，已經對27宗Tesla宗撞車事故展開調查，當中3起是近期發生。

責任編輯：李俊儀

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