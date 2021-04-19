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歐洲12間頂級球會自組新聯賽 歐洲足協狠批自私

環球社會熱點 11:32 2021/04/19

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歐洲12間頂級球會宣布，即將自組歐洲超級聯賽。

歐洲足球聯賽是世界足球頂級賽事，當中最頂尖的球會能夠參加歐洲足協舉辦，逢周中舉行的歐洲冠軍球會盃，角逐年度最佳球會。不過，歐洲12間頂級球會發表聲明，將在8月開始自組歐洲超級聯賽。英國首相約翰遜及法國總統馬克龍批評有關做法，歐洲足協更形容球會的決定自私。

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聲明中表示，12間球會同意另組新賽事，名為「歐洲超級聯賽」（European Super League），取代以往周中舉行的歐洲冠軍球會盃，預計在8月時開賽，另有3間球會預料加入。12間球會包括6間英超球會﹑３間西甲球會及3間意甲球會。一眾球會代表將與歐洲及世界足協探討，如何能夠為新賽事及足球界達成最好結果。聲明亦指出，新冠疫情加速動搖整體足球界經營的穩定，而新賽事將提供高水平球員的恆常競技交流。新賽事同樣在周中舉行，12間球會將繼續參加本地聯賽。

歐洲足協與英格蘭聯賽賽會曾強烈反對成立新聯賽，更形容是以少數球會利益為本的偏激計劃（cynical project founded on the self-interest of a few clubs）。英格蘭聯賽賽會表明聯手西班牙及意大利聯賽賽會，威脅禁止任何參加新聯賽的球員參與任何本土﹑歐洲及國際級賽事。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）批評新聯賽損害足球界，支持足協採取行動，要求參與的球會在作出下一階段行動前，回應球迷及球壇的質疑。世界足協則明言反對新聯賽，希望全球球壇能夠維持團結一致，有意參與新聯賽的球會保持冷靜。

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歐洲超級聯賽由西班牙班霸皇家馬德里（Real Madrid）主席佩雷斯（Florentino Pérez）領頭，新聯賽副主席英超勁旅曼聯主席格拉沙（Joel Glazer）及意大利班霸祖雲達斯主席阿涅利（Andrea Agnelli）擔任。佩雷斯表示，希望新聯賽幫助球壇，回應全球40億球迷的訴求。

責任編輯：吳漢培

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