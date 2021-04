【歐洲超級聯賽】12間頂級球會另起爐灶 歐洲足協狠批自私

▲ 歐洲12間頂級球會宣布,即將自組歐洲超級聯賽。

歐洲足球聯賽是世界足球頂級球會賽事,當中最頂尖的球會能夠參加歐洲足協舉辦,逢周中舉行的歐洲聯賽冠軍盃(簡稱歐聯),角逐年度最佳球會的美譽。不過,歐洲12間頂級球會發表聲明,將在8月開始自組歐洲超級聯賽。英國首相約翰遜及法國總統馬克龍批評有關做法,歐洲足協更形容球會的決定自私。

【菲臘親王喪禮】長眠王室墓穴 英女王淚別亡夫 【下一頁】

聲明表示,12間球會同意另組新賽事,名為「歐洲超級聯賽」(European Super League),取代以往周中舉行的歐聯(UEFA Champions League),預計8月開賽。

12間創建球會包括6間英超、3間西甲及3間意甲,包括意大利的AC米蘭、祖雲達斯、國際米蘭;西班牙的皇家馬德里、巴塞隆拿、馬德里體育會;英格蘭的阿仙奴、利物浦、曼城、車路士、曼聯及熱刺。

據悉,還未公布的創建球會還有3隊,估計為德甲的拜仁慕尼黑和多蒙特,以及法甲的巴黎聖日耳門。

歐洲超級聯賽參與球會

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

一眾球會代表將與歐洲足協(UEFA)及國際足協(FIFA)探討,如何能夠為新賽事及足球界達成最好結果。聲明亦指,新冠疫情加速動搖整體足球界經營的穩定,而新賽事將提供高水平球員的恆常競技交流。新賽事同樣在周中舉行,12間球會將繼續參加本地聯賽。

歐洲足協與英格蘭聯賽賽會曾強烈反對成立新聯賽,更形容是以少數球會利益為本的偏激計劃(cynical project founded on the self-interest of a few clubs)。英格蘭聯賽賽會表明聯手西班牙及意大利聯賽賽會,威脅禁止任何參加新聯賽的球員參與任何本土﹑歐洲及國際級賽事。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)批評新聯賽損害足球界,支持足協採取行動,要求參與的球會在作出下一階段行動前,回應球迷及球壇的質疑。世界足協則明言反對新聯賽,希望全球球壇能夠維持團結一致,有意參與新聯賽的球會保持冷靜。

警察有權查問途人點解出街? 安大略省1日後急撤回 【下一頁】

歐洲超級聯賽由西班牙班霸皇家馬德里(Real Madrid)主席佩雷斯(Florentino Pérez)領頭,新聯賽副主席由英超曼聯主席格拉沙(Joel Glazer)及意大利祖雲達斯主席阿涅利(Andrea Agnelli)擔任。佩雷斯表示,希望新聯賽幫助球壇,回應全球40億球迷的訴求。

責任編輯:吳漢培