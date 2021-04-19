【歐洲超級聯賽】12大球會另起爐灶 歐洲足協揚言禁踢國際賽（第二版）

▲ 歐洲12間頂級球會宣布，即將自組歐洲超級聯賽。

歐洲12間頂級球會發表聲明，將在8月開始自組歐洲超級聯賽。歐洲足協形容球會的決定自私，歐洲足協主席施費連表明，任何參加歐洲超級聯賽的球會及球員都會面臨停賽，將被禁止參加世界盃、歐洲國家盃等國際比賽。

（第二版更新歐洲足協回應）

歐洲足協（UEFA）主席施費連（Aleksander Ceferin）表示，對於12間頂級球會另組歐洲超級聯賽（European Super League）一事感到憤怒。

施費連續稱，禁止參加歐洲超級聯賽的球員參與國際賽一事，全看國際足協（FIFA）的最終決定，並指國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）明天將就事件表態。

歐洲超級聯賽會則表示，已向國際足協及歐洲足協表明正採取法律行動，阻止兩大足球監管機構封殺歐洲超級聯賽的行動。

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歐洲超級聯賽會周日發出聲明，指12間球會同意另組新賽事，名為歐洲超級聯賽，預計8月開賽。

12間創建球會包括6間英超、3間西甲及3間意甲，包括意大利的AC米蘭、祖雲達斯、國際米蘭；西班牙的皇家馬德里、巴塞隆拿、馬德里體育會；英格蘭的阿仙奴、利物浦、曼城、車路士、曼聯及熱刺。

據悉，還未公布的創建球會有3隊。德國拜仁慕尼黑及多蒙特均已發表聲明，不會參加歐洲超級聯賽。

另外，法國的巴黎聖日耳門由卡塔爾主權基金擁有，礙於2022年世界盃於卡塔爾舉行，巴黎聖日耳門現階段應不會加入。

歐洲超級聯賽參與球會

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一眾球會代表將與歐洲足協及國際足協探討，如何能夠為新賽事及足球界達成最好結果。聲明亦指，新冠疫情加速動搖整體足球界經營的穩定，而新賽事將提供高水平球員的恆常競技交流。新賽事同樣在周中舉行，12間球會將繼續參加本地聯賽。

歐洲足協與英格蘭聯賽賽會曾強烈反對成立新聯賽，更形容是以少數球會利益為本的偏激計劃（cynical project founded on the self-interest of a few clubs）。英格蘭聯賽賽會表明聯手西班牙及意大利聯賽賽會，威脅禁止任何參加新聯賽的球員參與任何本土﹑歐洲及國際級賽事。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）批評新聯賽損害足球界，支持足協採取行動，要求參與的球會在作出下一階段行動前，回應球迷及球壇的質疑。世界足協則明言反對新聯賽，希望全球球壇能夠維持團結一致，有意參與新聯賽的球會保持冷靜。

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歐洲超級聯賽由西班牙班霸皇家馬德里（Real Madrid）主席佩雷斯（Florentino Pérez）領頭，新聯賽副主席由英超曼聯主席格拉沙（Joel Glazer）及意大利祖雲達斯主席阿涅利（Andrea Agnelli）擔任。佩雷斯表示，希望新聯賽幫助球壇，回應全球40億球迷的訴求。

責任編輯：吳漢培、嚴智勇