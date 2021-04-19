【券商點睇】兩大國有銀行先後遭減持 內銀股看淡訊號？

資料顯示，近期兩大國有銀行相繼被減持，先有中國銀行（03988）被社保基金減持7,760萬股，再有中國人壽保險（集團）減持2,000萬股農業銀行（01288），是否國家隊看淡內銀的訊號？

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光大證券銀行分析師指，今年得益於寬鬆流動性環境、銀行經營業績回暖及經濟復甦預期增長，加之港股較低估值，內銀H股表現較好，減持應視為正常的「高拋低吸」財務操作。

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截至上周五（16日），今年內銀股表現跑贏大市，銀行指數（中信）累計升6%，上證指數同期下跌1.3%。

目前券商對內銀看法仍然分歧，看好的主要從估值及經濟復甦角度考慮，如中信建投預計2021年隨着經濟復甦，利率上行和資產質量改善，息差和不良率差伫值擴大，估值均值大有可能上多，內銀板塊的市帳率（PB）有望修復至1倍。

至於看淡主要擔心資產質量和長期投資邏輯，指內銀盈利缺乏結構性增長，估值並無進一步擴闊空間，長綫難以跑出。

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記者：林衛