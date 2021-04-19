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【變種病毒】4月11日訪海港城須強制檢測、變種病毒感染者曾訪citysuper　九倉置業股價未受累

股市 10:51 2021/04/19

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4月11日訪海港城須強制檢測、變種病毒感染者曾訪citysuper

香港發現一宗源頭不明的變種新冠病毒確診者，港府就該變種病毒感染者曾活動和到訪地區作大規模強制檢測，包括要求4月11日（星期日）曾身處海港城商場的員工和訪客，須在4月20日或之前接受檢測，港府今日安排在海港城3號碼頭停車場，設流動採樣站。海港城業主九倉置業 （01997） 表示，有一名當日到訪港威商場citysuper - Le Dessert 專櫃的顧客，確診感染帶變異病毒株的新冠病毒病（COVID-19），有關專櫃已關閉作全面和徹底消毒。

九倉置業股價暫未受消息明顯拖累，最新升0.65%，暫報46.45元，成交1630萬元，股價暫跑輸恒指。

海港城：已於港威商場所有公眾位置全面和徹底消毒

海港城表示，已於港威商場所有公眾位置全面和徹底消毒，也會繼續執行已實施的預防措施，包括以消毒劑定時消毒洗手間、升降機按鈕、行人電梯扶手及門把等，於去水渠位倒入消毒劑、於所有出入口鋪設消毒地等。

除海港城以外，港府同時要求任何在3月29日至4月18日期間曾身處中環中央廣場的人士，須接受檢測。

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編輯：麥德銘 

港股 九龍倉置業（01997） 海港城

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