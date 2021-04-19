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【濠賭股】訪澳旅客再創疫情以來新高 炒黃金周可吼濠賭股

環球政經 10:50 2021/04/19

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澳門被內地列為「安全的出境遊目的地」之一，並已恢復辦理居民赴澳門簽證，市傳澳門將進一步放寬入境措施，包括恢復內地訪澳旅行團，以及港澳簡化通關程序，展望「五一黃金周」將至，濠賭股可以留意。

事實上，澳門旅客量逐漸上升。澳門旅遊局上周六（17日）公布，過去一星期（4月9日至4月15日)共錄得19.2萬旅客人次，日均旅客為2.7萬人次，較農曆新年期間上升1.1倍，而上周五（16日）更錄得3.4萬旅客人次，為自疫情以來最高的單日旅客人次紀錄。

【大行點睇】高盛降澳門賭收預測 籲趁調整收集濠賭股【見下頁

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濠賭股今日幾乎全綫上升，其中澳博控股（00880）表現最佳，現升逾5%；金沙中國（01928）、永利澳門（01128）、美高梅中國（02282）及銀河娛樂（00027）現升1.9至3.4%。

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記者：郭秀慧

旅行團 簽證 經濟 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 澳博控股（00880） 銀河娛樂（00027） 旅客量 澳門

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